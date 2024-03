"Майка ми би била невероятно горда": Принц Хари се срещна виртуално с носителите на наградата "Даяна"

П ринц Хари се срещна с необикновените млади хора, отличени от наградите "Даяна", кръстени на покойната му майка, принцеса Даяна.

Двадесетте носители на наградата "Наследство" от цял свят се събраха в Музея на науката в Лондон на специално събитие, посветено на 25-годишнината на организацията в четвъртък.

Наградата "Даяна" е учредена две години след смъртта на Даяна, принцесата на Уелс, в автомобилна катастрофа в Париж през 1997 г.

39-годишният херцог на Съсекс се срещна с групата виртуално от дома си в Калифорния, където живее със съпругата си Меган Маркъл, сина им принц Арчи и дъщеря им принцеса Лилибет.

Prince Harry Video Chats with Diana Award Winners from California After Prince William Leaves Event https://t.co/FDqsu2g2Mf — People (@people) March 15, 2024

Появявайки се чрез видеовръзка, Хари каза на победителите: "Майка ми би била невероятно горда от цялата работа, която сте свършили, аз съм невероятно горд и ви благодаря за всичко, което правите."

"Съжалявам, че не мога да бъда там. Съжалявам, че не мога да бъда там с вас", добави той.

Хари също така благодари на групата за това, че "защитава" наследството на покойната му майка, и сподели, че е "сериозно впечатлен" от цялата им работа. "Бъдещето е ваше и вие помагате да се оформи това бъдеще", добави той.

"Наслаждавайте се на остатъка от вечерта, ако планирате да направите това", продължи Хари и добави със смях: "Не си навличайте много неприятности, ако продължавате да се занимавате с това. И много ти благодаря, че вдъхновяваш толкова много други хора и в същото време защитаваш наследството на майка ми. Наистина оценявам това."

"Какъв вдъхновяващ човек", отбеляза един от победителите след края на разговора.

По-рано по време на събитието 41-годишният принц Уилям се присъедини към церемонията, за да произнесе кратка реч в чест на наследството на майка си и да връчи наградите на тазгодишните победители, трима от които са от САЩ.

'Mum would be incredibly proud'



The Diana Award is given to young people who have 'inspired and mobilised' service to communities. Prince William attended the event in person, but was not present for his brother's video call.https://t.co/7D77OjYVxY pic.twitter.com/VLPQLF05Ky — Sky News (@SkyNews) March 15, 2024

По време на речта си принцът на Уелс сподели как майка му го е научила, че "всеки има потенциала да даде нещо обратно, че всеки, който се нуждае, заслужава да получи подкрепа в живота". "Това наследство е нещо, върху което и аз, и Катрин се стремим да се съсредоточим в работата си, както и 50 000 млади хора, които са получили наградата "Даяна" през последните 25 години", добави той за съпругата си Кейт Мидълтън.

‘My mother’s legacy is something that Catherine and I have sought to focus on’: Prince William says Diana ‘taught him that everyone has the potential to give something back’ in a moving tribute at awards ceremony https://t.co/GeiY537Ld8 pic.twitter.com/jW8LYG4Vh5 — Tatler (@Tatlermagazine) March 15, 2024

Между братята, които се появиха поотделно, за да подкрепят събитието, нямаше никакво взаимодействие. Видеоразговорът на принц Хари започна едва около полунощ, доста след като основната вечеря беше приключила. Уилям си тръгна около 20,30 ч.

Теси Оджо, главен изпълнителен директор на наградата "Даяна", заяви: "За нас е привилегия да получим подкрепата на принца на Уелс и на херцога на Съсекс, особено когато отбелязваме 25-ата си юбилейна година."

*Видеото е архивно!

