Уилям и Хари ще се появят поотделно на събитие, посветено на принцеса Даяна

П ринц Уилям и принц Хари ще подкрепят обща кауза - ще похвалят младите хора, които са направили нещо повече в името на покойната им майка принцеса Даяна. Но отчуждените принцове ще се появят поотделно на събитието за наградите "Даяна" в Лондон в четвъртък вечер.

41-годишният принц на Уелс ще произнесе реч и ще връчи награди на млади хора по време на събитието, докато 39-годишният Хари ще разговаря с отличените по-късно на видео среща.

На бляскавото събитие в лондонския Музей на науката наградата "Даяна" - единствената благотворителна организация, която носи нейното име - превръща 20 младите хора в носители на наградата "Наследство". Наградата отбелязва 25-ата годишнина на благотворителната организация.

Наградата "Даяна" е създадена две години след смъртта на Даяна в автомобилна катастрофа през 1997 г. Уилям ще присъства самостоятелно на събитието на фона на продължаващото възстановяване на съпругата му Кейт Мидълтън след планираната ѝ коремна операция на 16 януари.

По-късно, след като основното събитие приключи, Хари ще разговаря с младите хора от дома си в Калифорния. "Предвидено е той да разговаря с наградените практически същата вечер на наградите, за да отпразнува техните постижения".

Миналата година братята също взеха участие в събитието в чест на младите хора, избрани за наградата "Даяна". Хари присъства на събитието и взе участие в дискусия в Лос Анджелис, а Уилям записа видеопослание.

"Това, което ги обединява, е смелостта, състраданието и непрестанната им отдаденост да подобряват живота на другите", каза тогава Уилям. "Днес ние признаваме силата на всички млади хора - силата да оспорват статуквото, да се противопоставят на несправедливостта и да вдъхновяват значима промяна."

