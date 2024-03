Принц Хари и битката му с таблоидите: Разкрити са секретни плащания за шпионаж!

П ринц Хари постигна тактическа победа в битката си с британските таблоиди в петък, когато правителствени министри му разрешиха да използва поверителни документи, които доказват плащания от издателя на „Дейли мейл“ към частни детективи, за които се твърди, че са следили него и няколко други известни личности, съобщи АП.

Херцогът на Съсекс, Елтън Джон, Елизабет Хърли и други твърдят, че пресгрупата „Асошиейтед нюзпейпърс“ е хакнала телефоните им или е използвала други незаконни средства, като подслушване и друго електронно наблюдение, за да ги шпионира.

