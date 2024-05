Майк Тайсън се почувствал зле по време на полет от Маями до Лос Анджелис

М айк Тайсън се възстановява, след като се почувства зле по време на полет, съобщиха негови представители.

58-годишният бивш шампион в тежка категория "почувствал гадене и замаяност поради обостряне на язва 30 минути преди кацане" в неделя, се казва в изявление на неговия публичен офис.

„За щастие г-н Тайсън се справя страхотно“, се казва в изявлението. „Той е благодарен на медицинския персонал, който беше там, за да му помогне.“

