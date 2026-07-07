Любопитно

Антонела и Джорджина показаха как се прави: Изненадващ жест между половинките на Меси и Роналдо

Жените на Меси и Роналдо загърбиха дългогодишното съперничество между мъжете си. Антонела Рокуцо благодари публично на Джорджина Родригес за скъп подарък и ѝ пожела успех на Световното

7 юли 2026, 11:21
Антонела и Джорджина показаха как се прави: Изненадващ жест между половинките на Меси и Роналдо
Източник: Getty Images

П овече от две десетилетия светът на футбола е разделен от един фундаментален спор: Лионел Меси или Кристиано Роналдо? Докато враждуващите фенски маси на двамата гении редовно си разменят обиди и горчиви реплики в социалните мрежи, половинките на двете суперзвезди показаха, че между тях няма абсолютно никаква вражда. Напротив, съобщава The Post.

Това стана ясно от изненадваща публикация в Instagram на съпругата на Меси – Антонела Рокуцо. Тя сподели стори, с което показа на своите милиони последователи луксозен подарък, който е получила. Пакетът включва спортни екипи за тренировка, чанта и постелка за йога от новата модна марка Mimoa – бранд, основан не от друг, а от годеницата на Роналдо, Джорджина Родригес.

„Желая ти целия успех на света!“

Антонела не просто сподели кадъра, но и добави изключително топло и приятелско послание, тагвайки директно половинката на португалския нападател:

„Благодаря ти много, Джорджина! 🤍✨ Всичко е прекрасно. Желая ти целия успех на света! 💪“

Трогателният жест бързо се превърна в хит в мрежата и доказа, че докато мъжете им се конкурират на терена, двете дами се подкрепят взаимно в бизнес начинанията си извън него. Феновете веднага отбелязаха, че това е страхотен пример за уважение и зрялост, който контрастира на токсичната атмосфера между агитките.

Краят на една ера на Световното първенство

Световното първенство през 2026 г. в САЩ, Канада и Мексико беше последната голяма сцена, на която двамата титани можеха да премерят сили. С отпадането на Португалия от турнира обаче, голямата мечта на Кристиано Роналдо да донесе световната титла на страната си и да изравни баланса с Лео Меси (който вече триумфира през 2022 г. в Катар) окончателно приключи.

Въпреки горчилката от футболните резултати на терена, жестът между Джорджина и Антонела показва, че извън стадиона двете семейства остават над нещата и оставят дългогодишното съперничество в историята.

Източник: The Post    
Лионел Меси Кристиано Роналдо Антонела Рокуцо Джорджина Родригес Футбол Съперничество Взаимна подкрепа Instagram Моден бранд Световно първенство
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Домашни кучета нападнаха и обезобразиха жена в Самоков, собственикът им избягал

Домашни кучета нападнаха и обезобразиха жена в Самоков, собственикът им избягал

Откриха мъртва украинката, заподозряна за бомбения атентат срещу олигарх в Монако

Откриха мъртва украинката, заподозряна за бомбения атентат срещу олигарх в Монако

„Остават 2 часа до взривяването. След това ще се разлетите на парчета“: Нова вълна от бомбени заплахи в страната

„Остават 2 часа до взривяването. След това ще се разлетите на парчета“: Нова вълна от бомбени заплахи в страната

CNN: Тръмп отива на срещата на върха на НАТО в лошо настроение

CNN: Тръмп отива на срещата на върха на НАТО в лошо настроение

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

biss.bg
9 причини защо кучето ви обича да дъвче камъни

9 причини защо кучето ви обича да дъвче камъни

dogsandcats.bg
Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ
Ексклузивно

Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ "Тракия"

Преди 4 дни
Зеленски заплаши Русия с разплата
Ексклузивно

Зеленски заплаши Русия с разплата

Преди 4 дни
МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара
Ексклузивно

МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара

Преди 4 дни
Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми
Ексклузивно

Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Ослепителна и бременна: Ан Хатауей показа коремчето си на премиера в Лондон

Любопитно Преди 7 минути

43-годишната Ан Хатауей обра овациите на червения килим в Лондон. Актрисата, която очаква третото си дете, демонстрира перфектен стил и наедряло коремче на премиерата на новия си филм „Одисея“

Служителите в СРП с остро предупреждение: Съкращенията ще сринат системата

Служителите в СРП с остро предупреждение: Съкращенията ще сринат системата

България Преди 12 минути

Според тях механичното намаляване на щата и реалните доходи ще задълбочи кадровата криза и ще се отрази на работата на най-натоварената районна прокуратура в страната

Спецакция в Габрово: Жандармерия и КПП-та в града

Спецакция в Габрово: Жандармерия и КПП-та в града

България Преди 55 минути

Операцията се провежда ден след като кметът Таня Христова изпрати отворено писмо до премиера Румен Радев, в което поиска подкрепа от държавата в борбата с престъпността

,

Хитлер, Мусолини, а сега и Тръмп: Когато политиката се намесва във футбола

Любопитно Преди 1 час

Нападателят Фоларин Балогун бе помилван за Мондиал 2026 след лична молба на Доналд Тръмп до Инфантино. Случаят допълни дългия списък от скандали на световни първенства, белязани от намесата на лидери като Мусолини, Хитлер и Видела

<p>Краят на една ера: Роналдо се разплака и се сбогува със световните първенства</p>

Световното първенство остана единствената непревзета крепост за Кристиано Роналдо

Свят Преди 1 час

Португалия загуби с 0:1 от Испания, а 41-годишната футболна легенда изигра последния си мач на световно първенство

Киберексперт за бомбените заплахи: Масова автоматизирана атака, проблемът е в защитата

Киберексперт за бомбените заплахи: Масова автоматизирана атака, проблемът е в защитата

България Преди 1 час

Сигналите до съдилища, болници и институции вероятно са изпратени чрез публично достъпни системи за масови имейли, смята Християн Даскалов

Обичана певица от групата G.R.L. почина едва на 37 години

Обичана певица от групата G.R.L. почина едва на 37 години

Свят Преди 1 час

Причината за смъртта на Бенет, която изпя вокалите в емблематичния мегахит на LMFAO през 2011 г., за момента не се съобщава от нейните близки

До 3000 евро награда, ако разкриете фалшива касова бележка в Гърция

До 3000 евро награда, ако разкриете фалшива касова бележка в Гърция

БезГранично Преди 1 час

Сигналът се подава през мобилно приложение, а мярката важи и за туристи

Омбудсманът с критики към Бюджет 2026: Уязвимите групи не трябва да плащат цената

Омбудсманът с критики към Бюджет 2026: Уязвимите групи не трябва да плащат цената

България Преди 1 час

Велислава Делчева настоява за оценка на социалните ефекти от финансовата рамка и предупреждава за риск за пенсионери, семейства с ниски доходи и деца с увреждания

<p>СУ избира ректор за периода до ноември 2027 г.</p>

Софийският университет избира ректор за периода до ноември 2027 г.

България Преди 2 часа

Трима са кандидатите за ректор на Софийския университет

,

В деня на срещата на НАТО: Масиран удар с над 430 украински дрона срещу Русия

Свят Преди 2 часа

Кметът на руската столица Сергей Собянин обяви, че противовъздушната отбрана е спряла безпрецедентна вълна от безпилотни апарати. Атаката съвпада с началото на срещата на върха на НАТО в Анкара, където се очаква нова помощ от 70 млрд. евро за Киев

Новото мито от 3 евро за онлайн поръчки създаде объркване

Новото мито от 3 евро за онлайн поръчки създаде объркване

Парите ни Преди 2 часа

Платформи го начисляват на бройка, а не на вид артикул

Тежък инцидент с тротинетка в Добрич: 16-годишен е в болница със счупен череп

Тежък инцидент с тротинетка в Добрич: 16-годишен е в болница със счупен череп

България Преди 2 часа

Младежът е бил транспортиран в болницата в Добрич, а впоследствие е преместен за лечение в УМБАЛ „Св. Марина“ във Варна

,

Жертвите на земетресенията във Венецуела достигнаха 3535 души

Свят Преди 2 часа

Според най-новите данни броят на ранените е 16 740, а останалите без домове след трусовете вече са 17 854

Как старият смартфон може да е полезен при пътувания

Как старият смартфон може да е полезен при пътувания

Технологии Преди 2 часа

Пътуванията са един от най-големите рискове за смартфоните, но и моментите, в които са най-важни. Затова от голяма полза може да бъде да вземем със себе си стария си телефон и да го използваме като допълнителен помощник

<p>Съдбовен ден за Марин Льо Пен: Ще загуби ли последния си шанс за Елисейския дворец?</p>

Решение на френски съд ще определи дали Марин Льо Пен ще може да се кандидатира за президент

Свят Преди 2 часа

Апелативният съд в Париж ще реши дали забраната ѝ да заема изборни длъжности остава в сила и ще я лиши от възможността да се кандидатира

Всичко от днес

От мрежата

10 цитата за кучетата, които ни напомнят защо сме щастливи да ги имаме!

dogsandcats.bg

Защо кучетата са обсебени от определени играчки (и игнорират останалите)

dogsandcats.bg
1

Юлска жега и гръмотевични бури

sinoptik.bg
1

Спасиха лисица в горнооряховско училище

sinoptik.bg

Юлиан Костов продава дома си в морската столица

Edna.bg

Краят на една ера: Последният танц на Кристиано Роналдо на световната сцена

Edna.bg

Анализ: защо Бразилия, която създава най-много футболисти в света, се проваля в последните 20 години

Gong.bg

Световен шампион с Бразилия: Платете неустойката на Анчелоти и назначете Гуардиола

Gong.bg

„Остават 2 часа до взривяването. След това ще се разлетите на парчета“: Нова вълна заплахи за бомби в страната (СНИМКИ)

Nova.bg

Две кучета нападнаха и обезобразиха жена в Самоков, собственикът е задържан

Nova.bg