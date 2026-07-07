Антонела и Джорджина показаха как се прави: Изненадващ жест между половинките на Меси и Роналдо

П овече от две десетилетия светът на футбола е разделен от един фундаментален спор: Лионел Меси или Кристиано Роналдо? Докато враждуващите фенски маси на двамата гении редовно си разменят обиди и горчиви реплики в социалните мрежи, половинките на двете суперзвезди показаха, че между тях няма абсолютно никаква вражда. Напротив, съобщава The Post.

Това стана ясно от изненадваща публикация в Instagram на съпругата на Меси – Антонела Рокуцо. Тя сподели стори, с което показа на своите милиони последователи луксозен подарък, който е получила. Пакетът включва спортни екипи за тренировка, чанта и постелка за йога от новата модна марка Mimoa – бранд, основан не от друг, а от годеницата на Роналдо, Джорджина Родригес.

„Желая ти целия успех на света!“

Антонела не просто сподели кадъра, но и добави изключително топло и приятелско послание, тагвайки директно половинката на португалския нападател:

„Благодаря ти много, Джорджина! 🤍✨ Всичко е прекрасно. Желая ти целия успех на света! 💪“

Cristiano Ronaldo's fiancée gives Lionel Messi's wife outfit gift during World Cup: 'Wish you all the success' https://t.co/cPxha0GbyV pic.twitter.com/7PSWRd9Aw1 — New York Post (@nypost) July 6, 2026

Трогателният жест бързо се превърна в хит в мрежата и доказа, че докато мъжете им се конкурират на терена, двете дами се подкрепят взаимно в бизнес начинанията си извън него. Феновете веднага отбелязаха, че това е страхотен пример за уважение и зрялост, който контрастира на токсичната атмосфера между агитките.

Краят на една ера на Световното първенство

Световното първенство през 2026 г. в САЩ, Канада и Мексико беше последната голяма сцена, на която двамата титани можеха да премерят сили. С отпадането на Португалия от турнира обаче, голямата мечта на Кристиано Роналдо да донесе световната титла на страната си и да изравни баланса с Лео Меси (който вече триумфира през 2022 г. в Катар) окончателно приключи.

¡NO HAY RIVALIDAD! 👏



La esposa de Messi compartió en Instagram el regalo que recibió de la pareja de Cristiano Ronaldo y le deseó éxito en su nuevo emprendimiento de moda. pic.twitter.com/NfESVUSDng — KCH RADIO 90.9FM (@kchradio) July 6, 2026

Въпреки горчилката от футболните резултати на терена, жестът между Джорджина и Антонела показва, че извън стадиона двете семейства остават над нещата и оставят дългогодишното съперничество в историята.