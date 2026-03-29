Инфлацията в Иран надхвърли 50%

Г одишната инфлация в Иран е достигнала 50,6% към средата на март, което представлява увеличение с три процентни пункта спрямо предходния месец, съобщи националният статистически център.

„Инфлацията за дванадесетте месеца до края на месец Есфанд (от 20 февруари до 20 март) достигна 50,6%“, се казва в изявление на институцията, цитирано от АФП.

През предходния период, обхващащ времето от 21 януари до 19 февруари, показателят е бил 47,5%.

Ръстът на цените идва на фона на продължаващия конфликт на Иран със Съединените щати и Израел, започнал на 28 февруари, след удари, довели до смъртта на върховния лидер и разпалили война в региона.

На 20 март в страната беше отбелязано началото на празниците Навруз - персийската Нова година.