Свят

Инфлацията в Иран надхвърли 50%

Ръстът на цените идва на фона на продължаващия конфликт на Иран със Съединените щати и Израел

29 март 2026, 20:11
Източник: iStock

Г одишната инфлация в Иран е достигнала 50,6% към средата на март, което представлява увеличение с три процентни пункта спрямо предходния месец, съобщи националният статистически център.

„Инфлацията за дванадесетте месеца до края на месец Есфанд (от 20 февруари до 20 март) достигна 50,6%“, се казва в изявление на институцията, цитирано от АФП.

През предходния период, обхващащ времето от 21 януари до 19 февруари, показателят е бил 47,5%.

Ръстът на цените идва на фона на продължаващия конфликт на Иран със Съединените щати и Израел, започнал на 28 февруари, след удари, довели до смъртта на върховния лидер и разпалили война в региона.

На 20 март в страната беше отбелязано началото на празниците Навруз - персийската Нова година.

Източник: БГНЕС    
Инфлация Иран Икономика Ръст на цените Статистика Конфликт САЩ Израел
Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда

Тръмп: Куба е следващата
Тръмп: Куба е следващата

Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?
Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?

28 март: Когато „кралицата“ на градовете осъмна с ново име
28 март: Когато „кралицата“ на градовете осъмна с ново име

Мицкоски: Няма да има конституционни промени в Северна Македония без ясен край

Той заяви, че правителството няма да приеме промени в конституцията при условия, които "пряко засягат македонската идентичност, без ясна предвидимост и краен резултат от процеса"

Израелска полиция забрани на латинския патриарх на Йерусалим достъп до "Божи гроб" за Цветница

Заедно с него е бил спрян и пазителят на Светите земи Франческо Йелпо, като двамата са били принудени да се върнат

От -5 до +29 градуса: Април идва с време на крайностите

Истинското затопляне и температури до 29°C ни очакват едва в края на месеца

Три катастрофи за по-малко от час на магистрала "Хемус" край Шумен, дете пострада

От полицията призовават водачите да шофират внимателно, тъй като е възможно на места след обилния валеж да има условия за възникване на аквапланинг

Пожар в нощен клуб в Германия, 750 души евакуирани

Трима души са получили медицинска помощ от екипите на спешните служби

Френската полиция арестува още двама за опита за взрив пред Bank of America в Париж

Вътрешният министър Лоран Нюнес заяви, че мотив за осуетената атака може да е войната в Близкия изток

Още два индийски танкера преминаха през Ормузкия проток

Двата кораба - „BW TYR“ и „BW ELM“ - транспортират общо около 94 000 тона втечнен газ и вече се насочват към индийските брегове

Ким Чен-ун наблюдава тест на двигател на ракета, способна да порази континенталната част на САЩ

Максималната мощност на двигателя е 2500 килотона, в сравнение с около 1970 килотона, отчетени при подобен тест на двигател с твърдо гориво през септември

Трайчо Трайков и германският посланик обсъдиха енергийна сигурност и контрола над цените у нас

В хода на разговора беше откроена ролята на енергийната свързаност като ключов фактор за устойчивостта на енергийните системи в региона и Европа

Надежда Нейнски и ръководителят на турския СтратКом обсъдиха дезинформацията в Истанбул

Надежда Нейнски и проф. Бурханеттин Дуран обсъдиха въпросите, свързани със стратегическите комуникации, противодействието на дезинформацията и развитието на сътрудничеството в областта на публичната дипломация

Ученици от Велико Търново създадоха приложение за промоциите в магазините

Атанас и Калоян от Велико Търново са автори на онлайн приложението "ПромоМания"

Финландия съобщи за навлизане на дронове във въздушното ѝ пространство

Те са били засечени в югоизточната част на страната

Рецепта за нежен лимонов кейк, който се приготвя „за миг“

Този елегантен лимонов кейк ще внесе много настроение на вашата трапеза и ще се превърне в една от онези любими рецепти, към които ще се връщате често

Легендарният румънски треньор Мирча Луческу е получил инфаркт

Той е един от най-успешните специалисти в европейския футбол

Русия обяви, че е превзела още едно село в Харковска област

Мъж загина, а 6-годишно дете бе ранено при руски атаки в украинската Сумска област

Свят Преди 6 часа

