Лувърът подготвя отделна зала за „Мона Лиза“

„Мона Лиза“ на Леонардо да Винчи, най-известният портрет в света, може да получи собствена зала в Лувъра, каза директорката на музея.

Подобен ход би дал на посетителите, много от които посещават Лувъра само заради емблематичната картина, по-добро изживяване, каза Лоранс дьо Кар пред телевизия France Inter.

The Mona Lisa by Leonardo da Vinci, the world's most famous portrait, could get a room of its own in the Louvre, the museum's president said on Saturday.https://t.co/FlKTT2cJ2P