Le Figaro: Лувърът получи заплашително съобщение за "Мона Лиза"

Н еизвестни изпратиха съобщение до френския музей "Лувър" със заплаха да взривят шедьовъра на Леонардо да Винчи "Мона Лиза" и други произведения на изкуството. Това съобщава вестник Le Figaro, позовавайки се на източници от полицията.

На 17 март рано сутринта чрез контактната форма на сайта до музея е изпратено съобщение на английски език със съответната заплаха.

