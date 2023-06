Лукашенко: Зеленски се опита да установи дипломатическа комуникация с Беларус

П резидентът на Беларус Александър Лукашенко заяви, че украинският му колега Владимир Зеленски се е опитал да установи дипломатическа комуникация с Беларус, съобщиха руските държавни медии.

„Зеленски ми каза: Да поговорим", каза Лукашенко в интервю.

Belarusian President Alexander Lukashenko has said his country has started taking delivery of Russian tactical nuclear weapons, some of which he said were three times more powerful than the atomic bombs the US dropped on Hiroshima and Nagasaki in 1945 https://t.co/s2b8cl51eB pic.twitter.com/SR8g93Or0u