Лукашенко помилва 16 политически затворници след Тихановски

П резидентът на Беларус Александър Лукашенко помилва 16 затворници, съобщи канцеларията му. Това стана повече от седмица след изненадващото освобождаване на няколко души, сред които бе и опозиционерът Сергей Тихановски, предаде АФП.

Сред помилваните има осем жени и осем мъже. Двама от тях са с хронични заболявания, а един е инвалид. Девет от осъдените имат малолетни деца, а трима са на възраст над 50 години. Всички те са се покаяли и са обещали да спазват закона, посочва беларуската агеция БелТА.

🙏🕊️ Another 16 political prisoners have been pardoned in Belarus – 8 men and 8 women. Their names are not yet known, but this news brings hope.



We should welcome any release but continue demanding freedom for everyone and stand with those still imprisoned. pic.twitter.com/QIInnd7JQG