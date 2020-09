Русия подари на Лукашенко карта - Беларус в Руската империя

П осланикът на Русия в Беларус подари на президента Александър Лукашенко копие на стара руска карта, на която територията на днешната независима страна е включена в състава на Руската империя, съобщиха руските медии.

Това става дни преди предстоящата следващата седмица визита на Лукашенко в Москва.

На среща с държавния лидер в четвъртък посланик Дмитрий Мезенцев му връчил факсимилно издание на книга с топографски карти от 1866 г. като подарък за рождения ден - 31 август.

Наблюдатели съзряха доста прозрачен намек, направен на фона на предстоящото посещение на Лукашенко в Москва, където се очаква да преговаря във вторник с руския президент Владимир Путин. По-рано прессекретарят на Путин Дмитрий Песков заяви, че Кремъл няма намерение да погълне Беларус.

"Ако говорим за това, което имам право да кажа . . . Което чух от президента Лукашенко, бе готовността му да съдейства за разширяване, задълбочаване на системата от отношения между нашите страни", коментира вчерашния разговор самият посланик Мезенцев пред "Комсомолская правда".

"Това е ново потвърждение на историзма, справедливостта на границите на Беларус. Включително отговор на всички, които виждат нещата по друг начин", коментирал старата карта пред Лукашенко руският дипломат, цитиран в "Комерсант". "Излезе, че руският посланик сякаш отправя сигнал, че границите на Беларус са справедливи, само когато тя е в състава на Русия. Трудно, дори невъзможно бе да се изтълкуват иначе тези думи", пише репортер на вестника. Според него Лукашенко "приел подаръка с ясно доловим кратък нервен смях".

В Беларус продължават протестите срещу Лукашенко, започнали след президентския вот, след като опозицията не призна резултатите.

