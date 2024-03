Лондон: Загубите на Русия достигнаха най-високото си ниво от началото на войната

С реднодневните загуби на Русия през февруари достигнаха най-високото си ниво от началото на нахлуването в Украйна, съобщи британското Министерството на отбраната, което използва данни на разузнаването, предаде украинската агенция УНИАН.

Russia likely suffered at least 355,000 casualties in Ukraine war - UK MoD https://t.co/cqLGaBUxC7 pic.twitter.com/y7oBHyEaDW