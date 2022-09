Лондон: Руският Черноморски флот предислоцира част от подводниците си

Р уският Черноморски флот е преместил част от подводниците си от пристанището в Севастопол в Крим към пристанище Новоросийск в Краснодарския край в Южна Русия, съобщи британската армия, цитирана от Ройтерс, предаде БТА.

