Лондон: Руски резервисти са пратени на щурм с лопати в Украйна

Р уски резервисти са били пратени да се бият с лопати по време на щурм срещу украинско укрепление, съобщи британското министерство на отбраната.

Военнослужещите разказват, че им било наредено да атакуват украински опорен пункт, въоръжени само с „огнестрелни оръжия и лопати”.

Киев: Русия дава по 500 убити и ранени на ден в боевете за Бахмут

Въпросните лопати са отличителни за руската армия, която обучава войниците си да ги използват като средство за ръкопашен бой.

Те са проектирани през далечната 1869 г. от датски офицер. Съвременното им название е МПЛ-50, идващо от „малка пехотна лопата” – 50 см.

В СССР и по-късно в Русия МПЛ-50 е митологизирана. Счита се, че това е предпочитаното оръжие за близък бой на руските сили за специални операции – „спецназ”.

„Продължаващото му използване като оръжие подчертава бруталните и нискотехнологични битки, които са характерни за голяма част от войната” в Украйна, посочват от британското министерство на отбраната.

Руският военен министър изненадващо на фронта в Украйна

Освен това заповедта на руското командване показва, че дистанцията на сраженията се скъсява.

Един от резервистите е споделил, че не са били „нито физически, нито психологически” подготвени за атаката.

Според данните на британското министерство на отбраната при все повече сражения в Украйна се стига до близък бой, което може да е следствие от упоритостта на руското командване на продължава офанзивата въпреки недостига на боеприпаси.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 5 March 2023



Find out more about Defence Intelligence: https://t.co/1rgcwN71nQ pic.twitter.com/aoDmbCIQ6v