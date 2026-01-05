Люта зима връхлетя Западна Европа

Л юта зима се стовари върху Великобритания, Франция и Нидерландия в понеделник, затваряйки пътища, приземявайки полети и отменяйки влакове, включително на „Юростар“. Това става само дни след като прекъсване на електрозахранването причини сериозни смущения по линията, която свързва Обединеното кралство с континенталната част на Европа.

„Поради очакваните неблагоприятни метеорологични условия, движението е спряно в Нидерландия днес“, съобщи „Юростар“ и призова засегнатите пътници да не ходят на гарата.

Виелици блокираха влакове и самолети в Европа

Шест влака между Сейнт Панкрас Интернешънъл в Лондон и Гар дю Нор в Париж бяха отменени, като повечето други закъсняха.

Междувременно британските железопътни власти разположиха снегорини в Шотландия, за да се опитат да разчистят релсите, затрупани от обилния сняг, който достигна до 52 сантиметра в североизточна Шотландия.

Холандските железници съобщиха, че услугите са били сериозно нарушени в понеделник, особено в района на Амстердам, и по-малко влакове ще се движат в някои части на страната във вторник.

Хаос в цяла Европа заради снега

Прогнозата е за сняг и лед в Шотландия, Северна Ирландия и части от Северна Англия, а предупрежденията за студено време за всички региони в Обединеното кралство ще останат в сила до петък.

Температурите паднаха до минус 10,9°C във високите хълмове на Шап в Къмбрия, северозападна Англия, в неделя вечерта.

„През нощта срещу вторник температурите отново ще паднат под нулата за по-голямата част от страната, като най-ниските температури над лежащия сняг е възможно да паднат до минус 12°C“, съобщи британската метеорологична служба.

Общо 212 училища бяха затворени в Северна Ирландия в понеделник, а още десетки училища бяха затворени и в Шотландия, Уелс и Северна Англия.

Полети бяха отменени на редица летища, включително Ливърпул в северозападна Англия, Абърдийн и Инвърнес в североизточна Шотландия и Белфаст в Северна Ирландия.

На големите парижки летища Шарл дьо Гол и Орли, обилните снеговалежи принудиха авиокомпаниите да намалят полетите си с 15 процента.

Около 250 снегопочистващи машини са били в готовност на двете летища, каза френският министър на транспорта Филип Табаро на пресконференция, добавяйки, че вероятно ще има „отменени полети и някои закъснения“.

На Схипхол, главното международно летище на Нидерландия, бяха отменени около 700 полета - повече от половината от планираните за излитане или кацане в понеделник. Очаква се зимното време да наложи още отменени полети през следващите дни.

В Париж снегът и ледът нарушиха движението на автобусите в понеделник следобед, а пътищата, особено в северозападния регион Нормандия, както и във френската столица, бяха силно засегнати от големи задръствания в пиковите часове.

Издаден е оранжев код за сняг и лед за голяма част от северозападна Франция. Очакват се температури под нулата през нощта във вторник.

В Шотландия полицията предупреди участниците в движението да не се опитват да шофират по затворените пътища поради коварните условия.