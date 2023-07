10 неразгадани мистерии, които все още ни преследват

П рез 19-ти и 20-ти век се случват няколко събития, които разследващите намират за озадачаващи, а хората по света все още се чудят за тях. Тези събития варират от необясними наблюдения, мистериозни изчезвания и неразкрити престъпления, които все още оставят хората в недоумение. Тези загадки са създали няколко теории и легенди, които хората продължават да намират за увлекателни.

Ще разгледаме някои от най-популярните и мистериозни неразрешени случаи от близката история, като Йети, Чудовището от Лох Нес, Джак Изкормвача, , делото на О Джей Симпсън, Убиеца от зодиака, Стоунхендж и мистериозния УАУ! Сигнал. Ще разгледаме теориите и доказателствата, разкрити досега, и ще разберем защо тези случаи продължават да ни интригуват. Ако обичате непознатото и се наслаждавате на добрите мистерии, присъединете се към нас в това откривателско пътешествие.

Случаят на Джонбенет Рамзи

През 1996 г. майката на Джонбенет Рамзи - Патси Рамзи, открива бележка за откуп за 6-годишната си дъщеря на задното стълбище в дома им в Боулдър, Колорадо. Патси веднага се обажда в полицията, за да съобщи за изчезването на Джонбенет. По-малко от осем часа по-късно обаче тялото на Джонбенет е намерено от баща ѝ Джон в сервизното помещение в мазето на къщата. На устата ѝ било намерено тиксо, а около врата ѝ бил увит кабел. При пристигането си на местопрестъплението полицията заподозряла, че то е било силно компрометирано поради многобройните хора, които са влизали и излизали от къщата.

Въпреки известността на ДжонБенет в конкурсите за красота и историята на майка ѝ като кралица на красотата, смъртта ѝ е обявена за убийство. Причината за смъртта е асфиксия от задушаване и черепно-мозъчна травма. Случаят привлича вниманието на цялата страна и до ден днешен разследването е отворено в полицейското управление в Боулдър.

Бягство от Алкатраз

Алкатраз, затвор с висока степен на сигурност в Сан Франциско, е смятан за място, от което е невъзможно човек да избяга, заради силните течения и студената вода, които го заобикалят. Но през септември 1961 г. затворниците Кларънс Англин, Джон Англин, Алън Уест и Франк Морис поискали да се преместят в други килии, което ги приближило до необезопасена вентилационна решетка в блок Б. С помощта на ръчно изработени инструменти те успели да разширят вентилационните решетки и да направят отвори за достъп до коридора, където се изкачили до площадка над блока, за да създадат средствата си за бягство. След месеци на планиране и подготовка те успешно избягали от затвора, като си изработили спасителни жилетки и 14-метров гумен сал от дъждобрани, предоставени от затвора.

Когато надзирателите разбрали, че затворниците са изчезнали, те открили следи от стъпки по земята и покрива, тръбата, по която се спуснали, скритата "работилница", дупката в тавана и глави на манекени. Въпреки широкомащабното издирване от страна на ФБР, бреговата охрана и Бюрото на затворническите власти, избягалите затворници и техният сал така и не са открити.

Чудовището от Лох Нес

В продължение на десетилетия чудовището от Лох Нес, или "Неси", е обект за спекулации от хора по целия свят. Твърди се, че съществото обитава дълбините на Лох Нес, голямо сладководно езеро в Шотландия. Наблюденията на Неси датират още от шести век, но първото съвременно наблюдение се появява едва през 1933 г., когато местна двойка твърди, че е видяла "странно същество" в езерото.

Оттогава има безброй други сигнали, снимки и дори видеоклипове, на които се вижда Неси. Някои твърдят, че съществото е плезиозавър - изчезнало морско влечуго, докато други смятат, че може да е голяма змиорка или друг вид неизвестно водно същество. Въпреки многобройните експедиции и разследвания обаче никога не са открити убедителни доказателства за съществуването на Неси, което оставя мистерията на чудовището от Лох Нес неразгадана.

Случаят О Джей Симпсън

На 13 юни 1994 г. телата на Никол Браун Симпсън и Роналд Л. Голдман са открити намушкани с нож пред къщата на Никол. Никол е бившата съпруга на бившата футболна суперзвезда О Джей Симпсън и по време на убийствата двамата са разведени и живеят в отделни жилища. Телата са открити от съседи, които са били доведени от кучето на Никол, което е лаело непрестанно.

Хронологията на събитията, довели до убийствата, е следната: на 12 юни Никол и децата ѝ, заедно с други хора, отишли в ресторант Mezzaluna в 18:30 ч. По-късно същата вечер Роналд Голдман отишъл в ресторанта, за да вземе очилата на майката на Никол. Междувременно О Джей Симпсън и приятелят му Брайън "Като" Кейлин отишли на вечеря в близкия Макдоналдс, като се върнали вкъщи в 21:45 ч. В 22:25 ч. шофьорът на лимузината Алън Парк пристигнал в дома на О Джей, за да го закара до летището. В 23:00 ч. О Джей заминал с полет "червено око", а в 12:10 ч. на следващия ден са намерени телата на Никол и Роналд.

По време на разследването на местопрестъплението са открити окървавена ръкавица, плетена шапка и окървавен отпечатък от крак. След като кацнал в Чикаго, О Джей е информиран за смъртта на Никол и впоследствие е разпитван от полицията на Лос Анджелис в продължение на три часа. На 17 юни О Джей е обвинен в две убийства и е обявен за издирване. Прословутото преследване с висока скорост, в което участват полицията и белият Ford Bronco на О Джей, завършва в дома му в Брентууд, Калифорния.

Следва един от най-нашумелите съдебни процеси в историята на САЩ. О Джей е представляван от високопоставен екип, известен като "Екип на мечтите", който включва Робърт Шапиро, Джони Кокран и Алън Дершовиц. Обвинението е ръководено от заместник-окръжните прокурори Марсия Кларк и Уилям Ходжман. Екипът на защитата твърди, че има основателни съмнения относно валидността на ДНК доказателствата на държавата, и в крайна сметка на 3 октомври 1995 г. съдебните заседатели оправдават О Джей. Не са разпитани други заподозрени и убийствата на Никол и Роналд остават неразкрити.

Джак Изкормвача

В квартал Уайтчапъл в Лондон през 1888 г. сериен убиец, известен като Джак Изкормвача, извършил поредица от убийства, които ужасили обществото. Мотивът и истинската самоличност на убиеца остават загадка, но той е известен с това, че е нападал проституиращите. Пет от най-известните му убийства, известни като „Каноничните пет“, се случи;и между август и септември същата година, всички в рамките на една миля едно от друго.

В допълнение към "Каноничните пет", няколко други убийства, извършени приблизително по същото време, са разследвани като дело на Джак Изкормвача или свързан с него убиец, известен като "Кожената престилка". Твърди се, че убиецът е изпращал писма до лондонската столична полиция, спекулирайки за бъдещи убийства и поемайки отговорност за своите ужасяващи действия.

Името "Джак Изкормвача" идва от писмо, известно като писмото "От ада", публикувано по време на атаките. Въпреки множеството разследвания и теории, истинската самоличност и мотив на убиеца остават неизвестни.

Убиецът на зодиака

В края на 60-те и началото на 70-те години на миналия век хората от Северна Калифорния били ужасени от сериен убиец, който станал известен като „Убиецът на зодиака“. Въпреки че имал най-малко пет жертви, убиецът твърди, че е убил най-малко 37 души.

На 20 декември 1968 г. Убиецът на зодиака убил първите си жертви: 17-годишният Дейвид Фарадей и 16-годишната Бети Лу Дженсън. Двамата седяли в паркирана кола на паркинг на езерото Херман Роуд във Валехо, когато били застреляни и убити. Бети е открита мъртва, но Дейвид бил все още жив, когато полицията пристигнала, но умрял на път за болницата.

Следващото престъпление на убиеца на зодиака се случва на 4 юли 1969 г. в парка Блу Рок Спрингс, само минути от първото убийство. 22-годишната Дарлийн Ферин и 19-годишният Майкъл Маго били в паркирана кола, когато убиецът се приближил към тях с фенерче и ги застрелял. И двамата били все още живи, когато били намерени, но само Маго оцелял. Той описал стрелеца като млад бял мъж, между 26 и 30 години, с набито телосложение, 200 паунда или повече, около 5'8 със светлокафява къдрава коса и голямо лице. В рамките на един час полицията получила телефонно обаждане от някого, който твърдял, че е стрелецът и при двете убийства.

На 1 август 1969 г. San Francisco Chronicle, San Francisco Examiner и Vallejo Herald получават ръкописно писмо от някого, който твърдял, че е стрелецът. Писмата включвали конкретни подробности за убийствата, за да докажат, че писателят е убиецът. Всички букви били подписани с кръг с кръст през него, символът, който в крайна сметка станал известен като белег на Убиеца от зодиака. Писмата включвали и три кода, които Убиецът на зодиака поискал да бъдат отпечатани във вестниците или той щял да убие отново. Убиецът казал, че разбиването на кодовете ще разкрие самоличността му.

На 4 август 1969 г. е получено друго писмо, което започвало с фразата „това говори Зодиакът“, отбелязвайки първия път, когато убиецът нарича себе си Зодиака. На 8 август кодът бил разбит от двойка в Салинас, Калифорния. Кодовете гласят: „Харесва ми да убивам, защото е толкова забавно".

Мистериозната смърт на Тупак Шакур

През септември 1996 г. рап светът е разтърсен, когато известният рапър Тупак Шакур е застрелян в Лас Вегас. Тупак бил в MGM Grand Casino, където присъствал на боксов мач на Майк Тайсън с изпълнителния директор на Death Row Records. След мача избухнала битка между бодигардовете на Тупак и Орландо Андерсън, член на бандата Southside Crips. След прекратяването на кавгата Тупак и Найт си тръгнали с колата на Найт, а антуражът на Тупак ги последвал.

Докато колата била на кръстовище, бял кадилак спрял до колата на Найт и стрелял през прозореца, улучил Тупак четири пъти и одрал главата на Найт с фрагмент от куршум. Тупак бил откаран по спешност в болницата и поставен на апарат за животоподдържане, но шест дни по-късно той починал на 25-годишна възраст.

Въпреки обширното разследване, никой никога не е бил арестуван или обвинен в убийството на Тупак Шакур. Полицията в Лас Вегас не успяла да проследи следите, включително Яки Кадафи, член на антуража на Тупак, който твърдял, че може да идентифицира нападателя, но е убит само два месеца след стрелбата. През 2014 г. пенсионираният сержант от LVPD Крис Карол разкрил, че той е бил първият полицай на местопроизшествието. Случаят остава неразрешен, оставяйки трайно въздействие върху музикалната индустрия и света като цяло.

Голямата стъпка

Голямата стъпка, известен също като Съскуоч, е легендарно създание, за което се твърди, че обитава дивите райони на Северна Америка, особено северозападния регион на Тихия океан. Описанията на създанието варират, но повечето разкази го описват като голямо, космато същество, подобно на двукрак примат, високо между 6 и 10 фута и тежащо от 400 до 1000 паунда. Свидетели твърдят, че са видели съществото да ходи изправено, а някои дори съобщават, че са били преследвани от него. Въпреки многобройните сигнали и предполагаеми доказателства, съществуването на Голямата стъпка остава недоказано.

Вярата в Голямата стъпка съществува от векове, но едва в средата на 20-ти век създанието привлича внимание. През 1958 г. са открити следи близо до Блъф Крийк, Калифорния, за които се твърди, че принадлежат на Голямата стъпка. Оттогава има безброй сигнали, както и предполагаеми кадри, снимки и аудио записи на създанието. Въпреки липсата на конкретни доказателства, Голямата стъпка остава популярна тема на дебат сред криптозоолозите и много хора продължават да търсят неуловимото създание и до днес.

Стоунхендж

Стоунхендж, древният каменен кръг, разположен в Уилтшир, Англия, е непреходна мистерия от векове. Датиращ от около 2500 г. пр. Н. е., монументът се състои от пръстен от стоящи камъни, които тежат няколко тона всеки, подредени в модел, който предполага значително астрономическо подравняване. Въпреки обширните проучвания и спекулации целта и методът на изграждане на Стоунхендж остават неясни.

Има много теории за предназначението на Стоунхендж, вариращи от място за религиозно поклонение, гробище до астрономически календар. Някои изследователи предполагат, че паметникът може да е бил използван за лечебни цели, тъй като в района са открити доказателства за човешки останки с наранявания, които са били лекувани с билкови лекарства. Независимо от предназначението, фактът, че структурата е оцеляла повече от 4000 години, продължава да очарова и да учудва хора от цял свят.

УАУ! Сигнал

През август 1977 г. астрономът от Щатския университет в Охайо на име Джери Еман преглеждал данни от радиотелескоп, когато забелязал нещо странно. Това било изблик на радиовълни, който продължил само 72 секунди, но бил невероятно мощен, регистрирайки над 30 пъти фоновия шум. Еман бил толкова поразен от сигнала, че го огради в компютърната разпечатка и написа „УАУ!“ до него, давайки името на сигнала. Въпреки многобройните опити за повторно откриване на сигнала, никога не е открито повторно предаване.

УАУ! Сигнал завладял въображението както на учените, така и на обществеността, като някои спекулирали, че това може да е съобщение от интелигентна извънземна цивилизация. Скептиците обаче твърдят, че сигналът може да е причинен от природен феномен или източник, създаден от човека. Десетилетия по-късно истинският произход на УАУ! Сигнала остава мистерия, но продължава да вдъхновява търсенето на извънземен живот и изследването на космоса.