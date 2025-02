Литва, Латвия и Естония прекъснаха връзките си с руската електропреносна мрежа

Т рите балтийски републики прекъснаха тази сутрин връзките си с руската електропреносна мрежа, предаде Ройтерс.

От литовското Министерство на енергетиката съобщиха, че процесът в страната е започнал в 6 ч. (и българско време). Латвия и Естония последваха примера ѝ в 9 ч.

Балтийските републики обясниха, че целта им е да интегрират електропреносните си мрежи с тези в Европейския съюз и да укрепят своята сигурност. След като проведат съответните изпитания, те ще синхронизират своите мрежи с тази на ЕС в 14 ч. утре.

Литва, Латвия и Естония са бивши съветски републики, които през 2004 г. се присъединиха към Европейския съюз и НАТО.

🇱🇻🇪🇪🇱🇹🔌🇪🇺 the Baltic states have today begun to disconnect from the Russian electricity network in order to integrate into the European system. Welcome 👋 pic.twitter.com/75pLqsRDLG