Лидерът на колумбийския наркокартел "Клан дел Голфо" бе осъден в САЩ на 45 години затвор

Лидерът на известна колумбийска престъпна групировка, признал се за виновен за наркотрафик в Съединените щати, бе осъден вчера на 45 години затвор от съд в Бруклин. Според съдията Дайро Антонио , по-известен като Отониел, е вкарал в САЩ повече наркотици от легендарния наркобос Пабло Ескобар, предаде Ройтерс.

При произнасянето на присъдата окръжният съдия Дора Иризари изтъкна, че Отониел е вкарал в САЩ "забележителните" близо 100 000 кг кокаин, докато е бил начело на наркокартела "Клан дел Голфо" ( "Кланът от залива").

Съдийката отхвърли твърдението на защитата, че прокурорите са преувеличили, сравнявайки 51-годишния Отониел с бившия бос на наркокартела "Меделин" Пабло Ескобар, убит през 1993 г. при съвместна операция на колумбийските власти и американската Агенция за борба с наркотиците (Drug Enforcement Administration, DEA).

"Имало е много наркодилъри, които са внесли повече наркотици (в САЩ) от Пабло Ескобар, включително и вашият клиент", каза Иризари на адвокатите на Отониел.

