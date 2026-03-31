Свят

ЕК призовава държавите в ЕС да съгласуват мерки за осигуряване на петролните доставки

Комисията приканва европейските страни да се подготвят своевременно заради нестабилността на пазара и затварянето на Ормузкия проток

31 март 2026, 14:25
Източник: БТА

Е вропейската комисия призова държавите от ЕС да съгласуват мерките за осигуряване на петролните доставки на фона на събитията в Близкия изток. Заради нестабилността на пазара и затварянето на Ормузкия проток, комисията приканва европейските страни да се подготвят своевременно, се посочва в съобщение на институцията.

Извънредна онлайн среща заради войната в Близкия изток на енергийните министри в ЕС

ЕС е добре подготвен, благодарение на задължението държавите да поддържат запаси от петрол и да имат планове за действие при извънредни ситуации в отговор на инциденти, свързани със сигурността на доставките. Държавите от ЕС допринасят с приблизително 20 на сто за освобождаването на над 400 милиона барела запаси от петрол, съгласувано с Международната агенция по енергията (МАЕ), се допълва в съобщението.

ЕК не отчита заплаха за доставките на горива в ЕС

В писмо до министрите на енергетиката от ЕС еврокомисарят Дан Йоргенсен настоятелно призова държавите да се възползват максимално от срещите на Координационната група по петрола и Специалната група за сигурност на Енергийния съюз, за ​​да обмислят мерки за ограничаване на търсенето, с особено внимание към транспортния сектор. Еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен подкрепя предложенията на МАЕ за намаляване на потреблението на петрол.

Европа се готви да одобри историческо извънредно освобождаване на петролни резерви

Наблюдението и бързият обмен на информация остават от съществено значение, всякакви заплахи при извънредни събития или съществени промени в доставките и при търговските запаси следва да се проследяват и да се съобщават на ЕК, за да се осигури непрекъсната оценка и съгласуваност на действията, се допълва в съобщението.

"Европа няма да позволи да бъде изнудвана"

Държавите от ЕС следва да се въздържат от мерки, които могат да увеличат потреблението на гориво, да ограничат свободния поток на петролни изделия или да доведат до намаляване на производството на европейските рафинерии. Те следва да обсъждат действията си със съседните държави от ЕС и с комисията, за да защитят работата на вътрешния пазар, се посочва в съобщението.

МАЕ призова за освобождаване на петролни запаси

Всяка неаварийна поддръжка на рафинерии следва да бъде отложена. Увеличаването на употребата на биогорива би могло да помогне за заместването на изкопаемите петролни изделия и да облекчи натиска върху пазара, допълва комисията.

Източник: Кореспондент на БТА Николай Желязков    
ЕК ЕС петрол доставки Близък изток криза мерки
Последвайте ни
„Къде се забърза, Боби?“ - България скърби за капитана си Борислав Михайлов

„Къде се забърза, Боби?“ - България скърби за капитана си Борислав Михайлов

Живот в сянка и промиване на мозъци: 6 звезди, които бяха част от страховити секти

Живот в сянка и промиване на мозъци: 6 звезди, които бяха част от страховити секти

Жертви и ранени: Напрежението между Иран и Израел ескалира

Жертви и ранени: Напрежението между Иран и Израел ескалира

Тръмп сподели видео с мощна експлозия в Исфахан след удари срещу Иран

Тръмп сподели видео с мощна експлозия в Исфахан след удари срещу Иран

От философия до успешно управление: Д-р Джей Даниел Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Даниел Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Google Maps прави пътуванията с EV по-лесни без притеснения за пробега i къде са зарядните

Google Maps прави пътуванията с EV по-лесни без притеснения за пробега i къде са зарядните

carmarket.bg
31 март: Големият скок във времето от 1916 г.
Ексклузивно

31 март: Големият скок във времето от 1916 г.

Преди 8 часа
Пролетни температури, но с валежи: Какво ни очаква във вторник
Ексклузивно

Пролетни температури, но с валежи: Какво ни очаква във вторник

Преди 8 часа
<p>"Режимът ще се срине": Нетаняху с провокативно изявление за Иран</p>
Ексклузивно

"Режимът ще се срине": Нетаняху с провокативно изявление за Иран

Преди 7 часа
Флорида преименува ключово летище в чест на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Флорида преименува ключово летище в чест на Доналд Тръмп

Преди 7 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Златна броня вместо рокля: Булка от Дубай взриви мрежата с невиждан лукс

Любопитно Преди 7 минути

Кадри на жена, облечена в масивни златни накити, наподобяващи средновековна броня, предизвикаха истинска буря в социалните мрежи. Докато едни се възхищават на нечувания разкош, скептици изчислиха, че теглото на благородния метал би било непосилно за човешко тяло

Зрелищно бягство: Жена с белезници се измъкна през прозореца на полицейска кола и избяга (ВИДЕО)

Зрелищно бягство: Жена с белезници се измъкна през прозореца на полицейска кола и избяга (ВИДЕО)

Свят Преди 8 минути

Жена с белезници избяга през прозореца на патрулка в Мичиган, докато полицаите претърсват друга кола наблизо. В момента бегълката се издирва и за последвал опит за взлом в чужд дом

Джей Ди Ванс

Джей Ди Ванс: НЛО всъщност са „демони“, летящи около Земята

Любопитно Преди 1 час

„Когато чуя за свръхестествен феномен, това е мястото, към което се насочвам: християнското разбиране, че има много добро там навън, но има и зло. Мисля, че един от най-големите трикове на дявола е да убеди хората, че никога не е съществувал“, обяснява вицепрезидентът на САЩ

Задържаха 17-годишен, планирал масово убийство в училище в Италия

Задържаха 17-годишен, планирал масово убийство в училище в Италия

Свят Преди 1 час

Разследващите предполагат, че момчето се опитавало да направи самоделни оръжия и взривни устройства

Ким Кардашиян се превърна в истинска състезателка от Формула 1

Ким Кардашиян се превърна в истинска състезателка от Формула 1

Любопитно Преди 1 час

Ким Кардашиян подхрани слуховете за романс с пилота от Формула 1 Луис Хамилтън, след като се появи в Токио с ефектен състезателен гащеризон. Докато тя се забавляваше с децата си, Хамилтън бе в японската столица за предстоящото Гран При

Икономист развенча мита за фалитите: Ресторантите вдигнаха цените с над 100%

Икономист развенча мита за фалитите: Ресторантите вдигнаха цените с над 100%

България Преди 1 час

Докато бизнесът се оплаква от „непосилни разходи“, данните показват нещо съвсем друго. Анализ на Адриан Николов от ИПИ разби аргументите на ресторантьорите за драстичното поскъпване

Огромна дупка "погълна" кола в Пловдив

Огромна дупка "погълна" кола в Пловдив

България Преди 1 час

Инцидентът е станал на улица „Ландос“ в квартал „Изгрев“, където асфалтът пропаднал след спукване на водопровод

Задържаха шофьор в Бургас с рекордните 4,46 промила алкохол

Задържаха шофьор в Бургас с рекордните 4,46 промила алкохол

България Преди 1 час

Той отказал да даде кръвна проба за химичен анализ

Тръмп иска да "вземе петрола на Иран" - може ли и какво би означавало това?

Тръмп иска да "вземе петрола на Иран" - може ли и какво би означавало това?

Свят Преди 2 часа

Тръмп заяви, че американските сили биха могли да превземат експортния петролен център на Иран на остров Харг, докато войната навлиза във втория си месец

Мария Петрова

Съпругата на Борислав Михайлов - Мария Петрова: Ти Беше моят мир! Отиде си една вселена

България Преди 2 часа

„Отиде си една вселена!“ С тези разтърсващи думи Мария Петрова се сбогува със своя съпруг Борислав Михайлов. Златната ни гимнастичка сподели трогателен пост след внезапната кончина на легендарния вратар, който издъхна в София на 63-годишна възраст

Борислав Михайлов

Ясно е кога и къде ще бъде последното сбогом с легендарния Борислав Михайлов

България Преди 2 часа

България се прощава с легендарния капитан на „Златното поколение“ Борислав Михайлов тази събота, 4 април. Опелото на бившия президент на БФС, който почина на 63-годишна възраст, ще бъде отслужено в столицата. Вижте подробности за часа и мястото

БАБХ затвори магазин заради тонове месо с изтекъл срок и без документи

БАБХ затвори магазин заради тонове месо с изтекъл срок и без документи

България Преди 2 часа

Цялото количество ще бъде унищожено в екарисаж

,

Проектът "Аве Мария" не отстъпва върха: Втора седмица е най-гледаният филм у нас

Любопитно Преди 2 часа

Проектът "Аве Мария" остава лидер в кината за втора седмица, следван от анимацията "Хопъри". В топ 10 влизат три нови премиери, докато ветеранът "Зоотрополис 2" продължава да трупа приходи. Общо над 40 000 зрители са посетили салоните у нас уикенда

Социалният министър: Няма да допуснем натиск върху уязвими групи преди изборите

Социалният министър: Няма да допуснем натиск върху уязвими групи преди изборите

България Преди 2 часа

Хасан Адемов и и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев са на посещение в Якоруда заради сигнали за използване на социалната система за политически натиск

2Bona: „Не правим музика по трендове“ – Тони и Кун за успеха, сцената и пътят без компромиси

2Bona: „Не правим музика по трендове“ – Тони и Кун за успеха, сцената и пътят без компромиси

Любопитно Преди 2 часа

Пред Мари-Никол двамата разказват за приятелството си, за началото в музиката, за големите концерти и за философията, която стои зад всичко, което правят

Как САЩ искаше да купи Куба: Дългата история на конфликтите

Как САЩ искаше да купи Куба: Дългата история на конфликтите

Свят Преди 2 часа

Доналд Тръмп не е първият американски президент с амбиции да превземе Куба. Още през 1848 г.

Всичко от днес

От мрежата

Как мога да помогна на котката ми да се адаптира към новия дом

dogsandcats.bg

5 популярни мита за храненето на кучета и котки

dogsandcats.bg
1

Започнаха брачните игри на глухарите

sinoptik.bg
1

Деца „нарисуваха” родопско сърце в Пампорово

sinoptik.bg

Синът на Йоанна Темелкова подкара колата от „Завръщане в бъдещето“

Edna.bg

Геогри Господинов стана Доктор хонорис кауза във Франция

Edna.bg

Божинов: Тръгва си част от едно поколение, което ни учеше да мечтаем

Gong.bg

Гледахте НА ЖИВО: Ексклузивен разговор с Лора Христова

Gong.bg

Отиде си легендарният футболист Борислав Михайлов

Nova.bg

България скърби за загубата на Борислав Михайлов

Nova.bg