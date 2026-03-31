Икономист развенча мита за фалитите: Ресторантите вдигнаха цените с над 100%

Докато бизнесът се оплаква от „непосилни разходи“, данните показват нещо съвсем друго. Анализ на Адриан Николов от ИПИ разби аргументите на ресторантьорите за драстичното поскъпване

31 март 2026, 13:15
Д окато ресторантьорският бранш продължава да плаши с фалити и да настоява за ниско ДДС, официалните данни на НСИ разкриват коренно различна картина. Анализ на икономиста от Института за пазарна икономика (ИПИ) Адриан Николов, базиран на индекса на потребителските цени, показва, че „излизането на ресторант“ вече е двойно по-скъпо удоволствие в сравнение с преди няколко години.

100% поскъпване: Статистиката, която бизнесът крие

Според изнесените данни, индексът на цените в сектор „Ресторанти и хотели“ е достигнал шокиращи нива. Според данните към днешна дата цените са се увеличили точно със 100%. Особено агресивен е скокът след 2021 г. – само за последните три години сметките ни в заведенията са набъбнали с близо 50%.

Това означава, че за изключително кратък период от време потребителите са били натоварени с цени, които далеч надхвърлят нормалната икономическа логика.

Салата на цената на основно ястие

Най-обикновена шопска салата, която доскоро струваше между 2,50 и 3,50 евро, в момента масово се предлага за 6, 7, а в някои по-централни заведения и за 9 евро. Същото важи и за основните ястия – порция месо с гарнитура трудно може да бъде намерена под 10–13 евро, което прави една скромна вечеря за двама близо 50 евро (около 100 лева) и то без алкохола.

„Анализът разбива на пух и прах аргументите на бизнеса“

Адриан Николов е категоричен – оправданията с високите цени на тока и храните вече не издържат.

„Анализът на разходите показва, че скокът в цените на храните и енергията отдавна е абсорбиран, но цените в менютата не просто не падат, а продължават да растат,“ посочва икономистът.

Той подчертава, че докато общата инфлация в България вече се забавя осезаемо, кривата при ресторантите остава стръмно нагоре. Това е ясен индикатор за т.нар. „превантивно помпане“ на цените и поддържане на изкуствено високи маржове на печалба.

Къде отиде ДДС-то?

Големият абсурд остава данъчната политика. Въпреки че държавата подпомогна сектора с 9% ДДС с идеята цените да се задържат, се случи точно обратното. Графиката показва, че именно в периода на ниската данъчна ставка, поскъпването е било най-драстично.

„Ресторантьорският бранш продължава да се радва на свръхпечалби, докато в същото време изисква държавна подкрепа,“ коментира Николов.

Според него бизнесът просто е прибрал разликата от данъчното облекчение като чиста печалба, вместо да облекчи крайния клиент.

Психологическа спекула

Данните сочат, че ресторантите са използвали инфлационните очаквания на хората, за да вдигат цените „по навик“. Резултатът? България вече не е евтина дестинация за собствените си граждани. Масовото недоволство в социалните мрежи се потвърждава от цифрите – потребителят плаща за лукса на собствениците, а не за реално поскъпнали суровини.

Българинът вече плаща двойно и тройно за същото качество, което е получавал преди три години. В социалните мрежи потребителите масово споделят мнението на Николов, че секторът просто се възползва от ситуацията.

„Ако разходите бяха толкова непосилни, нямаше да виждаме нови и нови лъскави заведения на всеки ъгъл,“ пишат гневни граждани под поста на икономиста.

Цени в ресторанти Ресторантьорски бизнес Свръхпечалби Адриан Николов Икономически анализ Инфлация ДДС ресторанти Потребителски шок Спекулативни цени Разходи и оправдания
