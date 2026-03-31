Жертви и ранени: Напрежението между Иран и Израел ескалира

Н ай-малко шестима души са ранени при иранска ракетна атака в района на Тел Авив, предаде ДПА, позовавайки се на израелските служби за спешна помощ Маген Давид Адом.

31 души са с леки наранявания при ракетния обстрел от Иран към Израел

По информация на властите експерти по взривни вещества работят по обезопасяването на засегнатите райони. Съобщава се за нанесени щети по сгради и превозни средства.

Израелски медии посочват, че при атаката Иран отново е използвал касетъчни боеприпаси. По-рано в района на Тел Авив беше обявена ракетна тревога, а местни жители съобщиха, че са чули експлозии. Иранската държавна телевизия също потвърди за нова вълна от въздушни атаки срещу Израел.

Израел удари сърцето на Иран, Техеран заплаши с "опустошителен" отговор

Междувременно трима души са загинали, а 12 са ранени при въздушен удар в северозападния ирански град Занджан, съобщи иранската информационна агенция ИРНА, цитирана от ДПА.

Според информацията ударът е бил насочен към район около джамия. Нанесени са щети по административна сграда, къща за гости, библиотека и други постройки в близост. Разпространени кадри показват напълно разрушена сграда и издигащ се дим, като не се виждат поражения по самата джамия.

Девет убити в Израел при ирански ракетен удар

Ескалацията между двете страни продължава, след като на 28 февруари САЩ и Израел извършиха удари по цели в Иран. В отговор Ислямската република започна серия от атаки срещу Израел и съюзници на Вашингтон в района на Персийския залив.

Ситуацията остава напрегната, като и двете страни продължават обмена на удари, а международната общност следи развитието на конфликта.