Огромна дупка "погълна" кола в Пловдив

И зкоп, направен при отстраняване на тежка ВиК авария в Пловдив, „погълна“ лек автомобил. Инцидентът е станал на улица „Ландос“ в квартал „Изгрев“, където асфалтът пропаднал след спукване на водопровод.
На мястото се е образувала огромна дупка, пълна с вода, което я направило невидима за шофьорите. Именно в нея пропада колата, управлявана от жена, която по чудо не е пострадала сериозно.
„Тръгнах за работа и просто паднах в дупката. Виждаше се, че имаше много вода, но не си личеше, че отдолу има дупка“, разказа пред NOVA потърпевшата Екатерина Райчева.
Жената заяви, че ще търси правата си по съдебен ред, защото от общината не са били обезопасили мястото.
Аварията е причинила сериозни наводнения в района, като няколко улици в квартала са трудно проходими.
От ВиК дружеството съобщиха, че заради проблема по високите етажи в района няма вода. Очаква се повредата да бъде отстранена до късния следобед във вторник.