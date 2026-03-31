„Къде се забърза, Боби?“ - България скърби за капитана си Борислав Михайлов

Е динственият българин, печелил „Златната топка“ – Христо Стоичков, изрази тъга от новината за кончината на бившия си съотборник в националния отбор на България Борислав Михайлов.

Бившият президент на Българския футболен съюз почина във вторник на 63-годишна възраст в следствие на усложнения от прекаран инсулт в края на миналата година.

Стоичков нарече Михайлов „велик човек и вратар“ и попита риторично защо се е забързал така.

„Къде се забърза, Боби? Защо толкова рано? Нашият капитан, нашият лидер, нашият приятел ни напусна! Сълзите не могат да спрат! Ти беше велик човек и вратар! Толкова е тъжно! Събрахте се с Туньо в един по-хубав свят! Гледайте ни, напътствай те ни! Прегръщам те, приятелю! Поклон пред паметта ти!“, заяви Стоичков в профила си във Фейсбук.

Стоичков и Михайлов бяха основна част от отбора на България, спечелил бронзови медали от световното първенство по футбол в САЩ през 1994 година. На шампионата Стоичков става голмайстор на турнира с шест попадения, а Михайлов извежда България с капитанската лента във всеки един от седемте мача.

Друга легенда от САЩ '94 Красимир Балъков призна, че му е трудно да приеме новината и написа: „Тежко е да приема, че вече го няма. Днес загубихме човек, който остави следа. Боби не беше просто име. Беше присъствие. Сила. Пример. Учител. За мен той беше повече от колега – беше приятел. От онези, които не се срещат често. С когото сме споделяли успехи, идеи, трудности.🖤

Почивай в мир, Боби.🙏

Няма да те забравим“.

Журналистът Ники Кънчев написа: „Сбогом на Боби Михайлов, който днес сутринта е починал! Донесе ни много радост с националния отбор и в Щатите и после! Спаси ни много пъти! Беше достоен съперник с „Левски”! За останалото историята ще си каже думата! Поклон!“

Бившият служебен министър на младежта и спорта на България Весела Лечева, написа в социалната мрежа Фейсбук: „Днес не искам да слагам черно-бяла снимка, защото Боби беше цветен в живота си“.

Почина Боби Михайлов – капитан на националния отбор по футбол и президент на Българския футболен съюз. Михайлов беше един от най-добрите вратари в историята на българския футбол, а милиони сънародници свързват кариерата му с онова паметно американско лято – Мондиал 1994 в САЩ.

Борислав Михайлов управлява БФС най-дълго в историята – 16 години. Той е носител на Орден „Стара планина“ I степен и почетен гражданин на София.

Съболезнования на семейството и близките.

Днес българският футбол и спорт скърбят.