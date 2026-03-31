Свят

Задържаха 17-годишен, планирал масово убийство в училище в Италия

Разследващите предполагат, че момчето се опитавало да направи самоделни оръжия и взривни устройства

31 март 2026, 13:43
Задържаха 17-годишен, планирал масово убийство в училище в Италия
И талианските власти съобщиха, че служители от специализирания полицейски отряд РОС са арестували 17-годишно момче за планиране на масово убийство. Твърди се, че младежът искал да го извърши в училище.

Разследващите предполагат, че момчето се опитавало да направи самоделни оръжия и взривни устройства, които да използва при нападението.

Заподозреният следвал група в Telegram, за която има данни, че разпространява съдържание, свързано с теории за превъзходството на „арийската раса“.

Повдигнати са му обвинения в притежание на материали, предназначени за терористични цели, и за пропаганда и подбуждане към извършване на престъпления, основани на расова, етническа и религиозна дискриминация.

Предполага се, че младежът възнамерявал да атакува училището по изкуства в Пескара.

До случая се стига на фона на засилващо се безпокойство от насилието сред младите хора в Италия.

Миналата седмица 13-годишно момче намушка 57-годишна учителка по френски език във врата и корема в училище в град Трескоре Балнеарио в провинция Бергамо, нанасяйки ѝ сериозни наранявания. Момчето, което било облечено с тениска с надпис „V като Вендета“, е заснело нападението с мобилния си телефон и го излъчило на живо в социалните мрежи.

Източник: БТА, Александър Евстатиев    
италия масово убийство момче училище
7 скрити знака, че партньорът ви е егоист и няма да ви направи щастливи

7 скрити знака, че партньорът ви е егоист и няма да ви направи щастливи

Любопитно Преди 11 минути

Жените често не забелязват тези предупредителни знаци в началото на една връзка и по-късно дълбоко съжаляват за това

Radio ON вече е навсякъде с теб!

Radio ON вече е навсякъде с теб!

Любопитно Преди 31 минути

Изтегли Radio ON за iOS, Android, Apple CarPlay и Android Auto

Икономист развенча мита за фалитите: Ресторантите вдигнаха цените с над 100%

Икономист развенча мита за фалитите: Ресторантите вдигнаха цените с над 100%

България Преди 1 час

Докато бизнесът се оплаква от „непосилни разходи“, данните показват нещо съвсем друго. Анализ на Адриан Николов от ИПИ разби аргументите на ресторантьорите за драстичното поскъпване

Огромна дупка "погълна" кола в Пловдив

Огромна дупка "погълна" кола в Пловдив

България Преди 1 час

Инцидентът е станал на улица „Ландос“ в квартал „Изгрев“, където асфалтът пропаднал след спукване на водопровод

Задържаха шофьор в Бургас с рекордните 4,46 промила алкохол

Задържаха шофьор в Бургас с рекордните 4,46 промила алкохол

България Преди 1 час

Той отказал да даде кръвна проба за химичен анализ

Тръмп иска да "вземе петрола на Иран" - може ли и какво би означавало това?

Тръмп иска да "вземе петрола на Иран" - може ли и какво би означавало това?

Свят Преди 1 час

Тръмп заяви, че американските сили биха могли да превземат експортния петролен център на Иран на остров Харг, докато войната навлиза във втория си месец

Борислав Михайлов

Ясно е кога и къде ще бъде последното сбогом с легендарния Борислав Михайлов

България Преди 1 час

България се прощава с легендарния капитан на „Златното поколение“ Борислав Михайлов тази събота, 4 април. Опелото на бившия президент на БФС, който почина на 63-годишна възраст, ще бъде отслужено в столицата. Вижте подробности за часа и мястото

БАБХ затвори магазин заради тонове месо с изтекъл срок и без документи

БАБХ затвори магазин заради тонове месо с изтекъл срок и без документи

България Преди 1 час

Цялото количество ще бъде унищожено в екарисаж

Проектът "Аве Мария" не отстъпва върха: Втора седмица е най-гледаният филм у нас

Любопитно Преди 1 час

Проектът "Аве Мария" остава лидер в кината за втора седмица, следван от анимацията "Хопъри". В топ 10 влизат три нови премиери, докато ветеранът "Зоотрополис 2" продължава да трупа приходи. Общо над 40 000 зрители са посетили салоните у нас уикенда

Социалният министър: Няма да допуснем натиск върху уязвими групи преди изборите

Социалният министър: Няма да допуснем натиск върху уязвими групи преди изборите

България Преди 1 час

Хасан Адемов и и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев са на посещение в Якоруда заради сигнали за използване на социалната система за политически натиск

2Bona: „Не правим музика по трендове“ – Тони и Кун за успеха, сцената и пътят без компромиси

2Bona: „Не правим музика по трендове“ – Тони и Кун за успеха, сцената и пътят без компромиси

Любопитно Преди 2 часа

Пред Мари-Никол двамата разказват за приятелството си, за началото в музиката, за големите концерти и за философията, която стои зад всичко, което правят

Как САЩ искаше да купи Куба: Дългата история на конфликтите

Как САЩ искаше да купи Куба: Дългата история на конфликтите

Свят Преди 2 часа

Доналд Тръмп не е първият американски президент с амбиции да превземе Куба. Още през 1848 г.

<p>Израел прие закон за смъртно наказание</p>

Израел прие закон за смъртно наказание - международно възмущение и призиви към Съвета за сигурност

Свят Преди 2 часа

С приетия текст на закона смъртното наказание, чрез обесване, става „дефолтна“ присъда за палестинци, признати за виновни в убийства

Операция „Ниски цени“: Полша обяви мащабни мерки срещу петролния шок в Европа

Операция „Ниски цени“: Полша обяви мащабни мерки срещу петролния шок в Европа

Свят Преди 2 часа

Спешният пакет от мерки, наречен символично CPN (Ceny Paliwa Niżej – „Цени на горивата по-ниско“), влиза в сила с амбицията да защити семейните бюджети от глобалния инфлационен пожар

Жесток побой над украинец в Слънчев бряг, двама са задържани

Жесток побой над украинец в Слънчев бряг, двама са задържани

България Преди 2 часа

Пострадалият е открит в тежко състояние с окървавено лице и силен оток на дясното око

Съдийската колегия на ВСС и проваленият кандидат за шеф на Русенския съд

Съдийската колегия на ВСС и проваленият кандидат за шеф на Русенския съд

България Преди 2 часа

Конфликт, критики и въпросителни около процеса за избор на административен ръководител

