Задържаха 17-годишен, планирал масово убийство в училище в Италия

И талианските власти съобщиха, че служители от специализирания полицейски отряд РОС са арестували 17-годишно момче за планиране на масово убийство. Твърди се, че младежът искал да го извърши в училище.

Разследващите предполагат, че момчето се опитавало да направи самоделни оръжия и взривни устройства, които да използва при нападението.

Заподозреният следвал група в Telegram, за която има данни, че разпространява съдържание, свързано с теории за превъзходството на „арийската раса“.

Повдигнати са му обвинения в притежание на материали, предназначени за терористични цели, и за пропаганда и подбуждане към извършване на престъпления, основани на расова, етническа и религиозна дискриминация.

Предполага се, че младежът възнамерявал да атакува училището по изкуства в Пескара.

До случая се стига на фона на засилващо се безпокойство от насилието сред младите хора в Италия.

Миналата седмица 13-годишно момче намушка 57-годишна учителка по френски език във врата и корема в училище в град Трескоре Балнеарио в провинция Бергамо, нанасяйки ѝ сериозни наранявания. Момчето, което било облечено с тениска с надпис „V като Вендета“, е заснело нападението с мобилния си телефон и го излъчило на живо в социалните мрежи.