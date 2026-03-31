2Bona: „Не правим музика по трендове“ – Тони и Кун за успеха, сцената и пътят без компромиси

П опулярното дуо 2Bona, са гости в новия епизод на The Voice Cast. Пред Мари-Никол двамата разказват за приятелството си, за началото в музиката, за големите концерти и за философията, която стои зад всичко, което правят.

Тони и Кун споделят, че се познават още от деца и са заедно буквално от градината и училище. Приятелството им естествено прераства и в музикално партньорство, а първите им стъпки започват още в ранните тийнейджърски години. Те си спомнят как първо са записвали съвсем импровизирано у дома, а след това постепенно музиката се е превърнала в нещо много по-сериозно.

В разговора 2Bona са категорични, че никога не са искали да следват готови формули и временни тенденции.

Източник: The Voice Cast

„Нашата музика е някаква революция. Никога не сме правили песен, която да следва тренд.“ казват те.

По думите им най-силните песни идват тогава, когато правят музика, която самите те усещат като своя, а не когато се опитват да уцелят това, което в момента е модерно.

Двамата говорят открито и за отношението си към популярността. Макар да са разпознаваеми лица и да пълнят големи зали, те признават, че по природа не са хора, които търсят прожекторите.

„Не обичаме да сме под прожекторите,“, споделят те с усмивка, а след това допълват и с още по-категорична позиция: „Не ни интересува какво мислят другите.“

Именно това според тях им помага да останат земни и да не губят връзката със себе си.

Сред най-силните моменти в епизода е разказът за големия им самостоятелен концерт в Скопие. 2Bona признават, че дори те самите не са били напълно сигурни какво ще се случи, когато е дошло предложението за по-голяма зала. В крайна сметка концертът се превръща в огромен успех и едно от най-важните събития в кариерата им до момента. Те описват последната година като смесица от „драма, комедия и акция“, но са категорични, че именно тя е била и най-силната им в професионален план.

Тони и Кун говорят с топли думи и за публиката в България. Двамата казват, че още от първите си участия тук са усетили много силно приемане, а според тях с времето тази връзка е станала още по-силна.

„Бяхме топло посрещнати от българската публика.,“ споделят те.

В епизода Тони и Кун разказват и за албума си 94, който носи специално значение за тях, защото е свързан с годината, в която са родени. По думите им проектът се е родил съвсем естествено и е събрал в себе си музика, която много силно ги описва като артисти. Те признават, че една от най-личните песни за тях е Everest, защото в нея има storytelling и по-личен заряд.

Освен за музиката, дуото говори и за пътя на младите артисти. Те не крият, че при тях нещата не са се случили за една нощ. Напротив — работили са с години, без да мислят първо за печалбата, а за това да стават по-добри. Именно затова и съветът им към младите е много ясен:

„Слушайте успешни, щастливи и реализирани хора“ и „Да не се отказват от това, което истински обичат.“

Тони и Кун са категорични и в още нещо — не трябва да се гонят парите, а процесът. Според тях, когато човек прави нещо с желание и постоянство, резултатите идват естествено. А най-важното е да останеш верен на себе си и на музиката, която искаш да правиш.

Можете да гледате целия разговор с 2Bona в YouTube канала на The Voice, както и във Vbox7, NovaPlay, Spotify и Apple Podcasts. Следвайте ни и в социалните мрежи за още интересни срещи и нови епизоди на The Voice Cast.