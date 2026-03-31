Ясно е кога и къде ще бъде последното сбогом с легендарния Борислав Михайлов

България се прощава с легендарния капитан на „Златното поколение“ Борислав Михайлов тази събота, 4 април. Опелото на бившия президент на БФС, който почина на 63-годишна възраст, ще бъде отслужено в столицата. Вижте подробности за часа и мястото

31 март 2026, 12:55
Огромна дупка "погълна" кола в Пловдив
Мария Петрова: Ти Беше моят мир! Отиде си една вселена
Социалният министър: Няма да допуснем натиск върху уязвими групи преди изборите
„Къде се забърза, Боби?" - България скърби за капитана си Борислав Михайлов
Почина легендарният футболист Борислав Михайлов
Делото за смъртта на 15-годишния Филип започва отначало, родителите обвиниха съдията в пристрастност
Тревожна статистика: Едва 17% от децата у нас имат ежедневна физическа активност
Министърът на икономиката Ирина Щонова: Няма криза, но има сътресение и сериозен ценови шок

О пелото на легендарния вратар Борислав Михайлов ще бъде в събота, 4 април.

Бившият президент на БФС почина на 63 години след прекаран инсулт.

Поклонението пред тленните му останки ще бъде в храм "Света София".

Големият вратар на България беше в тежко състояние от края на миналата година след прекаран инсулт Той напусна този свят едва на 63 години, съобщава NOVA.

Припомняме, че на 24 ноември миналата година стана ясно, че Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт. Именитият бивш играч на "Левски" се почувствал зле в дома си, след което потърсил медицинска помощ. Изследванията са установили, че става дума за инсулт.

Бившият капитан на България беше президент на БФС между 2005 и 2024 година. Той е сред героите от САЩ'94, които под ръководството на Димитър Пенев станаха четвърти в света.

Михайлов, който има 102 мача за националния отбор, е избиран за Футболист №1 на страната през 1986 г. 

На клубно ниво е играл в "Левски", "Белененсеш", "Мюлуз", "Ботев", "Рединг", "Славия" и "Цюрих". Шампион на страната през 1984, 1985 и 1988 г., носител на купата през 1982, 1984 и 1986 г. Баща му Бисер Михайлов също е легендарен вратар на "Левски", а синът му - Николай, е действащ играч, който доскоро също се състезаваше за "сините".

Източник: БГНЕС/NOVA    
Борислав Михайлов Опело БФС Вратар Футбол САЩ94 Инсулт Левски Национален отбор Легенда
