Любопитно

Проектът "Аве Мария" не отстъпва върха: Втора седмица е най-гледаният филм у нас

Проектът "Аве Мария" остава лидер в кината за втора седмица, следван от анимацията "Хопъри". В топ 10 влизат три нови премиери, докато ветеранът "Зоотрополис 2" продължава да трупа приходи. Общо над 40 000 зрители са посетили салоните у нас уикенда

31 март 2026, 12:42
Източник: БТА

„Проектът "Аве Мария" вече втора седмица оглавява класацията по зрителски интерес у нас, сочат обобщените данни от киносалоните. Историята за търсенето на защита от извънземни микро-същества, заплашващи живота на Земята, чрез мисия до далечна планета, е гледана от 31 419 зрители и е донесла приходи от 260 110 евро.

На втора позиция остава "Хопъри", който отбелязва месец на екран у нас. Прехвърлянето на съзнанието на студентката Мейбъл в роботизиран бобър, предизвикващо неволно животинско въстание, е привлякло 35 483 зрители и е реализирало 258 545 евро приходи.

Трети е трилърът "Докато смъртта ни раздели 2". След като в първия филм Грейс успя да оцелее, сега тя и сестра ѝ Фейт се изправят срещу четири семейства. За две седмици филмът е гледан от 9 839 зрители и е събрал 73 045 евро.

Четвъртото място заема първата премиера от миналия петък – хорърът "Те ще те убият". Историята за бивша затворничка, която става иконом в мистериозен небостъргач в Ню Йорк и попада в мрачна общност, е привлякла 2 013 зрители и 14 879 евро приходи.

На пета позиция е втората премиера от миналия уикенд – анимацията "Ритъмът на Джунглата". Приключението на маймунката Мънки, слона Транк и динозавър е гледано от 2 277 зрители и е донесло 14 839 евро.

Шести в топ 10 е друг анимационен филм – "Кърпена глава". Пътешествието на чудовището от скрап Стич от замъка Гротескю към цирка е проследено от 5 406 зрители, а за десет дни приходите са 35 656 евро.

На седма позиция е "Брулени хълмове" – екранизация на романа на Емили Бронте от 1847 г. на режисьора Емералд Фенел. Свободната интерпретация на историята за Катрин и Хийтклиф е вече седма седмица на екран, с 85 552 зрители и 616 199 евро приходи.

Осмото място е за анимацията "Зоотрополис 2", която вече четири месеца и половина е сред най-гледаните филми у нас. Издирването на изчезналия змийски квартал е привлякло 243 579 зрители и е донесло 1 715 369 евро.

Девети е "Споменът за него" по романа на Колин Хувър от 2022 г. Историята на Кена, която губи приятеля си Скоти в катастрофа, причинена от самата нея, и се бори да възстанови връзката с дъщеря си, е гледана от 9 783 зрители, а приходите за трите седмици са 67 957 евро.

Десето място заема третата премиера от миналия петък – "Обикновен инцидент" на иранския режисьор Джафар Панахи. Разказът за група бивши политически затворници и дилемата им за отмъщение е привлякъл 1 067 зрители и 8 144 евро.

Извън първите десет остава четвъртата премиера от миналия уикенд – румънската комедия "Как хакнахме матурите". Историята за четирима тийнейджъри, решили да печелят от продажба на изпитни теми, е гледана от 899 зрители и е реализирала 3 739 евро приходи.

През миналия уикенд общо 40 909 зрители са посетили кината, като всеки четвърти е проследил пътуването на Райън Гослинг. За сравнение, по същото време миналата година зрителите са били 41 676, като половината от тях са избрали "Снежанка" или "Работникът".

Източник: БТА/Свилен Кръстев    
