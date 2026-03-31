Тръмп сподели видео с мощна експлозия в Исфахан след удари срещу Иран

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп сподели в социалните мрежи видео с впечатляващи експлозии над иранския град Исфахан, след като американски и израелски сили нанесоха удари, за които според съобщенията са използвани тежки бомби "bunker-buster".

Ранните часове на вторник Тръмп засили реториката си около военната кампания на САЩ срещу Иран, известна като "Operation Epic Fury"/операция "Епична ярост", като публикува клип, показващ огнени експлозии, осветяващи нощното небе над Исфахан, град с около 2,3 милиона жители и дом на военната база "Бадр".

В публикацията в платформата Truth Social не бе даден текст към видеото, но кадрите ясно показват множество силни взривове и ярки светлини над града.

March 31, 2026

Според американски служител, цитиран от The Wall Street Journal , силите на САЩ са ударили голям склад за боеприпаси в Исфахан с бомби с тегло 2 000 паунда ("bunker-buster"), използвайки значителен брой проникащи боеприпаси в операцията.

Исфахан е стратегически важен град, където се намират военни обекти и съоръжения, включително свързани с балистични ракети и съобщавано обогатяване на уран, част от ядрената програма на Техеран. Градът вече беше обект на удари миналото лято по време на операцията "Midnight Hammer", която се фокусира върху ядрени обекти.

U.S. Drops Bunker Buster Bombs on Iranian Ammunition Depot https://t.co/Hgfl6V1BVi — David Perreault (@DavePerreault77) March 31, 2026

Какво представляват бомбите "bunker-buster"?

Бомбите "bunker-buster", които могат да бъдат носени от стратегически бомбардировачи като B-2, са проектирани да проникват дълбоко под земята преди детонация. Те са разработени специално за унищожаване на укрепени подземни съоръжения и командни центрове.

B-2 е един от най-напредналите самолети в света, с уникален дизайн и материали, които намаляват радиолокационния му подпис и му позволяват да избягва откриване и да оперира в силно защитено въздушно пространство. Това го прави особено подходящ за удари по укрепени подземни цели, и към момента остава единственият самолет, способен да използва бомбите GBU-57.

По време на операция "Midnight Hammer" през юни миналата година седем бомбардировача B-2 са хвърлили общо четиринадесет такива бомби по ирански ядрени обекти във "Фордо", "Натанц" и "Исфахан", което бе първото известно бойно използване на това оръжие и демонстрира способността на САЩ да поразяват дълбоко защитена инфраструктура.