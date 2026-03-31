Мария Петрова: Ти Беше моят мир! Отиде си една вселена

С ъпругата на легендарния футболист Борислав Михайлов, бившата гимнастичка Мария Петров, сподели мъката си от смъртта му в социалната мрежа Instragram.

В трогателен пост с красива черно-бяла снимка на двойката, тя написа: „Благодарна съм на съдбата, че ме срещна с този велик човек! Благодаря, ти Борислав, че сподели живота си с мен. Благодарна съм за всичките красиви моменти, думи, подкрепа и любов, които си ми давал. Ти беше моя мир. Отиде си една вселена 🕊️. ❤️“

Борислав Михайлов почина тази сутрин в София едва на 63 години.Той беше в тежко състояние от края на миналата година след прекаран инсулт.

на 24 ноември миналата година стана ясно, че Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт. Именитият бивш играч на „Левски“ се почувствал зле в дома си, след което потърсил медицинска помощ. Изследванията са установили, че става дума за инсулт.