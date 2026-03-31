Мария Петрова: Ти Беше моят мир! Отиде си една вселена

Огромна дупка

Огромна дупка "погълна" кола в Пловдив
Ясно е кога и къде ще бъде последното сбогом с легендарния Борислав Михайлов

Ясно е кога и къде ще бъде последното сбогом с легендарния Борислав Михайлов
Социалният министър: Няма да допуснем натиск върху уязвими групи преди изборите

Социалният министър: Няма да допуснем натиск върху уязвими групи преди изборите
„Къде се забърза, Боби?“ - България скърби за капитана си Борислав Михайлов

„Къде се забърза, Боби?“ - България скърби за капитана си Борислав Михайлов
Почина легендарният футболист Борислав Михайлов

Почина легендарният футболист Борислав Михайлов
Делото за смъртта на 15-годишния Филип започва отначало, родителите обвиниха съдията в пристрастност

Делото за смъртта на 15-годишния Филип започва отначало, родителите обвиниха съдията в пристрастност
Тревожна статистика: Едва 17% от децата у нас имат ежедневна физическа активност

Тревожна статистика: Едва 17% от децата у нас имат ежедневна физическа активност
Министърът на икономиката Ирина Щонова: Няма криза, но има сътресение и сериозен ценови шок

Министърът на икономиката Ирина Щонова: Няма криза, но има сътресение и сериозен ценови шок

С ъпругата на легендарния футболист Борислав Михайлов, бившата гимнастичка Мария Петров, сподели мъката си от смъртта му в социалната мрежа Instragram.

Почина легендарният футболист Борислав Михайлов

„Къде се забърза, Боби?“ - България скърби за капитана си

В трогателен пост с красива черно-бяла снимка на двойката, тя написа: „Благодарна съм на съдбата, че ме срещна с този велик човек! Благодаря, ти Борислав, че сподели живота си с мен. Благодарна съм за всичките красиви моменти, думи, подкрепа и любов, които си ми давал. Ти беше моя мир. Отиде си една вселена 🕊️. ❤️“

Борислав Михайлов почина тази сутрин в София едва на 63 години.Той беше в тежко състояние от края на миналата година след прекаран инсулт.

Мария Петрова: Надявам се, вярвам и обичам!

на 24 ноември миналата година стана ясно, че Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт. Именитият бивш играч на „Левски“ се почувствал зле в дома си, след което потърсил медицинска помощ. Изследванията са установили, че става дума за инсулт.

„Къде се забърза, Боби?“ - България скърби за капитана си Борислав Михайлов

„Къде се забърза, Боби?“ - България скърби за капитана си Борислав Михайлов

Ослепителна в бяло: Анджелина Джоли зашемети в Шанхай с перфектна визия

Ослепителна в бяло: Анджелина Джоли зашемети в Шанхай с перфектна визия

Почина легендарният футболист Борислав Михайлов

Почина легендарният футболист Борислав Михайлов

Видео с военен хеликоптер над имението на Кид Рок предизвика разследване в САЩ

Видео с военен хеликоптер над имението на Кид Рок предизвика разследване в САЩ

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Google Maps прави пътуванията с EV по-лесни без притеснения за пробега i къде са зарядните

Google Maps прави пътуванията с EV по-лесни без притеснения за пробега i къде са зарядните

31 март: Големият скок във времето от 1916 г.
31 март: Големият скок във времето от 1916 г.

Пролетни температури, но с валежи: Какво ни очаква във вторник
Пролетни температури, но с валежи: Какво ни очаква във вторник

<p>"Режимът ще се срине": Нетаняху с провокативно изявление за Иран</p>
"Режимът ще се срине": Нетаняху с провокативно изявление за Иран

Флорида преименува ключово летище в чест на Доналд Тръмп
Флорида преименува ключово летище в чест на Доналд Тръмп

Живот в сянка и промиване на мозъци: 6 звезди, които бяха част от страховити секти

Живот в сянка и промиване на мозъци: 6 звезди, които бяха част от страховити секти

От Бетани Джой Ленц до Хоакин Финикс, научете повече за преживяванията на тези звезди, живеещи в култове - и как са се измъкнали

Задържаха шофьор в Бургас с рекордните 4,46 промила алкохол

Задържаха шофьор в Бургас с рекордните 4,46 промила алкохол

Той отказал да даде кръвна проба за химичен анализ

2Bona: „Не правим музика по трендове“ – Тони и Кун за успеха, сцената и пътят без компромиси

2Bona: „Не правим музика по трендове“ – Тони и Кун за успеха, сцената и пътят без компромиси

Пред Мари-Никол двамата разказват за приятелството си, за началото в музиката, за големите концерти и за философията, която стои зад всичко, което правят

Как САЩ искаше да купи Куба: Дългата история на конфликтите

Как САЩ искаше да купи Куба: Дългата история на конфликтите

Доналд Тръмп не е първият американски президент с амбиции да превземе Куба. Още през 1848 г.

<p>Израел прие закон за смъртно наказание</p>

Израел прие закон за смъртно наказание - международно възмущение и призиви към Съвета за сигурност

С приетия текст на закона смъртното наказание, чрез обесване, става „дефолтна“ присъда за палестинци, признати за виновни в убийства

Операция „Ниски цени“: Полша обяви мащабни мерки срещу петролния шок в Европа

Операция „Ниски цени“: Полша обяви мащабни мерки срещу петролния шок в Европа

Спешният пакет от мерки, наречен символично CPN (Ceny Paliwa Niżej – „Цени на горивата по-ниско“), влиза в сила с амбицията да защити семейните бюджети от глобалния инфлационен пожар

Жесток побой над украинец в Слънчев бряг, двама са задържани

Жесток побой над украинец в Слънчев бряг, двама са задържани

Пострадалият е открит в тежко състояние с окървавено лице и силен оток на дясното око

Съдийската колегия на ВСС и проваленият кандидат за шеф на Русенския съд

Съдийската колегия на ВСС и проваленият кандидат за шеф на Русенския съд

Конфликт, критики и въпросителни около процеса за избор на административен ръководител

Идва ли краят на евтините нощувки? Нови правила "гонят" половината хазяи от Airbnb

Идва ли краят на евтините нощувки? Нови правила "гонят" половината хазяи от Airbnb

От 20 май в ЕС влиза в сила нов регламент за краткосрочните наеми, който задължава платформи като Airbnb и Booking да докладват всички обяви и да премахват нерегистрираните

Арестуваха мъж за кражба на чанта с 15 000 евро

Арестуваха мъж за кражба на чанта с 15 000 евро

Повдигнати са му обвинения

,

Жива котка вместо шапка: Пътник изуми летище с невиждан „трик“ за пътуване

Видеото, заснето на терминал в САЩ, предизвика вълна от коментари заради невъзмутимото поведение на животното и необичайния начин на придвижване на неговия стопанин

Арестуваха кмета на Бурса за корупция и създаване на организирана престъпна група

Арестуваха кмета на Бурса за корупция и създаване на организирана престъпна група

В дома му е бил извършен обиск

Два вулкана изригнаха в Индонезия, кратерите изхвърлиха 900-метрови стълбове пепел

Два вулкана изригнаха в Индонезия, кратерите изхвърлиха 900-метрови стълбове пепел

Властите призовават местните жители и туристите да бъдат предпазливи

НДК чества 45 години от създаването си под патронажа на Илияна Йотова

НДК чества 45 години от създаването си под патронажа на Илияна Йотова

Галаконцертът „Симфония на времето“ ще събере за първи път на една сцена Лили Иванова и Софийската филхармония под диригентството на маестро Найден Тодоров

Битката за детската градина в София 2026: Нови правила, повече места и важни срокове

Битката за детската градина в София 2026: Нови правила, повече места и важни срокове

Тази година процесът започва с нови надежди за повече места, но и със сериозни промени в правилата, които всеки родител трябва да познава в детайли, за да не се окаже извън класирането поради пропуск или недоглеждане

Еверест 2026: Колко струва изкачването на най-високия връх в света?

Еверест 2026: Колко струва изкачването на най-високия връх в света?

Разходите за изкачване на Еверест се покачват почти всяка година

Как мога да помогна на котката ми да се адаптира към новия дом

Защо котките търкат муцуните си в ъглите?

Започнаха брачните игри на глухарите

Деца „нарисуваха” родопско сърце в Пампорово

Българският футбол загуби легенда: Борислав Михайлов си отиде на 63 години

Меган Фокс блокира Машин Гън Кели в социалните мрежи и разпали нова драма

Мария Петрова: Благодаря ти, Борислав, ти беше моят мир!

Левски за Михайлов: Няма да бъдеш забравен никога!

Отиде си легендарният футболист Борислав Михайлов

България скърби за загубата на Борислав Михайлов

