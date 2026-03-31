Социалният министър: Няма да допуснем натиск върху уязвими групи преди изборите

Д ържавата няма да допусне натиск върху уязвими групи преди изборите. Това заяви пред журналисти служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов в Якоруда. По думите му основен приоритет пред институциите е организацията на предстоящите предсрочни парламентарни избори и гарантирането на свободното упражняване на избирателните права.

Министър Хасан Адемов и и.д. главен секретар на Министерството на вътрешните работи (МВР) Георги Кандев са на посещение в Якоруда, област Благоевград, заради сигнали за използване на социалната система за политически натиск.

Адемов посочи, че Министерството на труда и социалната политика има ангажимент да подкрепя уязвимите групи в настоящата тежка ситуация и да не допуска използването на инструментите на социалната политика за влияние върху вота.

Хасан Адемов поясни, че посещението му в Якоруда и региона е провокирано от зачестили сигнали за опити за въздействие върху хора, които получават социална подкрепа.

„Тези хора трябва да бъдат спокойни, че никой не може да ги лиши от топъл обяд, от личен асистент или от подкрепата по линия на европейската солидарност“, заяви министърът.

Той уточни, че в област Благоевград има 5420 лични асистенти, от които 142 са в Якоруда, а 132 – в Белица. По програмата за топъл обяд в община Белица има 850 ползватели, а в община Якоруда – 840.

Според Адемов всички тези хора са част от уязвими групи и могат да бъдат обект на влияние от местни авторитети, политически партии или други лица.