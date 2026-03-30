"Не ме карай да те преследвам": Изтекли съобщения разкриват как руските служби вербуват и контролират информатори

Архив от чатове и записи хвърля рядка светлина върху методите на Москва за проникване в опозиционни мрежи в Европа

30 март 2026, 10:48
Дипломация без дипломати:

"Дипломация без дипломати: "Интуицията" на Тръмп го подведе в Иран
Тръмп: Няма проблем с руския петролен танкер, който доставя помощ на Куба въпреки блокадата

Тръмп: Няма проблем с руския петролен танкер, който доставя помощ на Куба въпреки блокадата
Лъв XIV отбеляза началото на Страстната седмица на площад „Св. Петър“

Лъв XIV отбеляза началото на Страстната седмица на площад „Св. Петър"
Запушени тоалетни и моряци, спящи по пода: Най-големият самолетоносач в света на спешен ремонт в Крит

Запушени тоалетни и моряци, спящи по пода: Най-големият самолетоносач в света на спешен ремонт в Крит
Месец война в цифри: Хиляди жертви, милиарди загуби и светът на ръба на петролен шок

Месец война в цифри: Хиляди жертви, милиарди загуби и светът на ръба на петролен шок
Екстремно време на Балканите: Ветрове, дъжд и сняг затвориха училища и оставиха хиляди без ток

Екстремно време на Балканите: Ветрове, дъжд и сняг затвориха училища и оставиха хиляди без ток
Петролът пред най-големия си седмичен срив от половин година насам

Петролът пред най-големия си седмичен срив от половин година насам
НАТО: Русия остава най-голямата и пряка заплаха

НАТО: Русия остава най-голямата и пряка заплаха

М алко преди Нова година през 2024 г., докато мнозина руснаци си разменят празнични пожелания, 21-годишен студент по компютърни науки в Москва получава съвсем различно обаждане.

"Съдбата продължава да те пази от наказателно преследване, от армията. Надявам се всичко да се нареди", казва гласът от другата страна. След това тонът се променя: "Не забравяй родината си. И споделяй повече информация."

Младият мъж, наречен Иван от съображения за сигурност, се чувства заплашен, но не и изненадан. В продължение на месеци той е бил под натиск от двама служители на руските служби, които се опитват да го превърнат в информатор.

  • Как започва вербуването

Историята му започва през лятото на 2023 г., когато е спрян на летище в Москва от агенти, представящи се за служители по "особено важни случаи" към Федерална служба за сигурност (ФСБ).

След кратък разпит му е предложен избор:

  1. да сътрудничи и да докладва за свои познати от антикремълски среди
  2. или да бъде осъден на до 15 години затвор за участие в "екстремистка" група.

Иван приема да сътрудничи, подписва декларация за мълчание и е освободен. Малко по-късно започват контактите чрез приложението Telegram.

  • Натиск, заплахи и "приятелски" тон

Изтеклите съобщения, споделени с медии, показват класическа тактика "доброто и лошото ченге".

Единият агент се държи почти приятелски, предлага помощ със следването, уверява, че може да го предпази от мобилизация и дори да уреди проблеми.

Другият използва заплахи:

"Имахме надежди, че ще ни помагаш, но явно не споделяш това желание", пише той. В друг случай предупреждава: "Не ме карай да те преследвам."

Агентите настояват за подробности, дори на пръв поглед незначителни неща: кой къде се намира, кой помага на руски емигранти в Европа, включително преподаватели или държавни служители.

  • Целта: проникване в опозицията в Европа

Задачата на Иван е да възстанови контакт с активисти, напуснали Русия след началото на войната в Украйна, и да се внедри в техните комуникационни канали.

"Разбери кой е в Европа, в коя държава и кой им помага", гласи едно от съобщенията, цитирани от POLITICO.

Тази стратегия е част от по-широките усилия на Москва да разшири мрежите си за шпионаж и саботаж извън страната, особено след като много руски дипломати бяха изгонени от европейски държави.

Според експерта по руските служби Андрей Солдатов, изграждането на такива мрежи има двойна цел:

  1. събиране на информация за опозицията;
  2. създаване на недоверие вътре в самите емигрантски общности, ако агентите бъдат разкрити.

"И в двата случая това е печеливша стратегия", казва той.

  • Двоен живот и бягство

Иван обаче решава да играе двойна игра. Той се свързва с активист в чужбина и започва да подава на своите "ръководители" безобидна или подвеждаща информация.

В същото време подготвя бягството си. В началото на 2025 г. успява да напусне Русия и след сложен маршрут стига до Испания, където чака убежище.

Първоначално агентите дори не разбират, че е избягал. По-късно обаче започват да настояват да се свърже с тях:

"Защо замина в чужбина? По-добре ми се обади веднага", гласи едно от последните съобщения.

След това контактът прекъсва.

  • По-широката картина

Случаят не е изолиран. В Полша например руският студент Игор Рогов е обвинен, че е шпионирал други емигранти и местни институции, след като е бил вербуван от ФСБ още в Русия.

Според анализатори като Кирил Шамиев, руските емигранти са особено уязвими, често имат финансови затруднения, несигурен статут и близки, останали в Русия, които могат да бъдат използвани за натиск.

  • Живот в недоверие

Резултатът е атмосфера на подозрение сред руската опозиция в Европа.

"Живеем в среда на недоверие", казва Анастасия Шевченко.

Активисти споделят, че се чувстват врагове както в Русия, така и в чужбина, където често са гледани с подозрение.

Историята на Иван показва не само методите на руските служби, комбинация от натиск, манипулация и дългосрочно внедряване, но и по-широкия ефект от тези операции: разклащане на доверието в общности, които вече живеят под напрежение.

Както самият той казва:

"Глупаво е да очакваш всички да бъдат герои."

Източник: POLITICO    
Ученик с 28 импланта в гръбначния стълб се озова в ареста след фалшиво положителен тест за наркотици

Ученик с 28 импланта в гръбначния стълб се озова в ареста след фалшиво положителен тест за наркотици

<p>Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда</p>
Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда

Тръмп: Куба е следващата
Тръмп: Куба е следващата

Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?
Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?

28 март: Когато „кралицата“ на градовете осъмна с ново име
28 март: Когато „кралицата" на градовете осъмна с ново име

Ремонтират ключови булеварди в София заради финала на Giro d'Italia 2026

Ремонтират ключови булеварди в София заради финала на Giro d'Italia 2026

Събитието е от световен мащаб, като се очаква да привлече вниманието на стотици милиони зрители

Шпионски скандал: Русия гони британски дипломат

Шпионски скандал: Русия гони британски дипломат

Москва го обвини и в опит за събиране на информация за руската икономика

Интернет връзката е бавна? Може причината да е Windows

Интернет връзката е бавна? Може причината да е Windows

Ако скоростите на интернет връзката не са според очакванията, обикновено решаваме, че проблемът е в доставчика или в рутера. Оказва се обаче, че има и функции в операционната система Windows, които може пряко да влияят на свързаността

Война на ръба: Тръмп изненада с коментар, Иран отказва да приеме унижение

Война на ръба: Тръмп изненада с коментар, Иран отказва да приеме унижение

Президентът Доналд Тръмп заяви, че САЩ и Иран са водили срещи „пряко и непряко" и че новите лидери на Иран са били „много разумни". Пакистан се готви да е домакин на преговори

Доналд Тръмп изгражда грандиозен военен комплекс под бална зала в Белия дом

Доналд Тръмп изгражда грандиозен военен комплекс под бална зала в Белия дом

Балната зала всъщност скрива огромния комплекс, който се строи отдолу от военните

"Самолети кръжат с часове": Лошото време блокира ключово летище в Истанбул

"Самолети кръжат с часове": Лошото време блокира ключово летище в Истанбул

Принц Хари

Принц Хари иска да се върне вкъщи, чака покана от крал Чарлз

<p>Андрей Гюров пристигна в&nbsp;Киев с българска делегация</p>

Българска делегация, водена от премиера Андрей Гюров, е в Киев

В делегацията в Киев са също служебният министър на външните работи Надежда Нейнски, на транспорта и съобщенията – Корман Исмаилов, на отбраната – Атанас Запрянов, на образованието и науката – Сергей Игнатов, и на енергетиката – Трайчо Трайков

<p>&quot;Воля за власт&quot;:&nbsp;Как Орбан се превърна в най-добрия приятел на Путин</p>

"Воля за власт": Как Виктор Орбан се превърна в най-добрия приятел на Путин в ЕС

От либерален дисидент до любимец на MAGA - трансформацията на унгарския премиер, който върна Будапеща в орбитата на Москва

<p>&quot;Страните от НАТО допускат опасна грешка&quot;</p>

Страните от НАТО допускат опасна грешка при закупуването на оръжие

Сметната палата чака още 54 отчета на партии, крайният срок изтича във вторник

Сметната палата чака още 54 отчета на партии, крайният срок изтича във вторник

Тези, които не го направят или закъснеят с подаването на документите, рискуват глоба

Костите не прощават: Ендокринолог разкрива истината за приема на калций

Костите не прощават: Ендокринолог разкрива истината за приема на калций

Много жени вярват, че са здрави заради добрите си кръвни изследвания, но тялото често „краде" калций от костите, за да поддържа баланса. Вижте какви са реалните нужди на организма след менопаузата и кои храни осигуряват нужните 1200 мг на ден

Насилие и хаос на местните избори в Сърбия, Вучич обяви пълна победа в 10-те общини

Насилие и хаос на местните избори в Сърбия, Вучич обяви пълна победа в 10-те общини

По данни на независими наблюдатели и опозиционни листи, изборният ден е преминал с множество нередности и инциденти

Сериозни щети по ядрен обект в Иран: Какво представлява заводът в Хондаб и защо е важен

Сериозни щети по ядрен обект в Иран: Какво представлява заводът в Хондаб и защо е важен

Съоръжението е свързано с производството на т.нар. „тежка вода" – вещество, което се използва като модератор в определен тип ядрени реактори

Прокуратурата ще иска жената, намушкала четирима германци, да бъде настанена в психиатрия

Прокуратурата ще иска жената, намушкала четирима германци, да бъде настанена в психиатрия

След месец ще стане ясно дали тя може да носи наказателна отговорност

Трябва ли десертът да се яде отделно от основните хранения?

Трябва ли десертът да се яде отделно от основните хранения?

Според експерт, трябва да ядете десерт, когато ви се прииска

