"Не ме карай да те преследвам": Изтекли съобщения разкриват как руските служби вербуват и контролират информатори

Петролът пред най-големия си седмичен срив от половин година насам

Екстремно време на Балканите: Ветрове, дъжд и сняг затвориха училища и оставиха хиляди без ток

Месец война в цифри: Хиляди жертви, милиарди загуби и светът на ръба на петролен шок

Запушени тоалетни и моряци, спящи по пода: Най-големият самолетоносач в света на спешен ремонт в Крит

Тръмп: Няма проблем с руския петролен танкер, който доставя помощ на Куба въпреки блокадата

Дипломация без дипломати: "Интуицията" на Тръмп го подведе в Иран

М алко преди Нова година през 2024 г., докато мнозина руснаци си разменят празнични пожелания, 21-годишен студент по компютърни науки в Москва получава съвсем различно обаждане.

"Съдбата продължава да те пази от наказателно преследване, от армията. Надявам се всичко да се нареди", казва гласът от другата страна. След това тонът се променя: "Не забравяй родината си. И споделяй повече информация."

Младият мъж, наречен Иван от съображения за сигурност, се чувства заплашен, но не и изненадан. В продължение на месеци той е бил под натиск от двама служители на руските служби, които се опитват да го превърнат в информатор.

Как започва вербуването

Историята му започва през лятото на 2023 г., когато е спрян на летище в Москва от агенти, представящи се за служители по "особено важни случаи" към Федерална служба за сигурност (ФСБ).

След кратък разпит му е предложен избор:

да сътрудничи и да докладва за свои познати от антикремълски среди или да бъде осъден на до 15 години затвор за участие в "екстремистка" група.

Иван приема да сътрудничи, подписва декларация за мълчание и е освободен. Малко по-късно започват контактите чрез приложението Telegram.

Натиск, заплахи и "приятелски" тон

Изтеклите съобщения, споделени с медии, показват класическа тактика "доброто и лошото ченге".

Единият агент се държи почти приятелски, предлага помощ със следването, уверява, че може да го предпази от мобилизация и дори да уреди проблеми.

Другият използва заплахи:

"Имахме надежди, че ще ни помагаш, но явно не споделяш това желание", пише той. В друг случай предупреждава: "Не ме карай да те преследвам."

Агентите настояват за подробности, дори на пръв поглед незначителни неща: кой къде се намира, кой помага на руски емигранти в Европа, включително преподаватели или държавни служители.

Целта: проникване в опозицията в Европа

Задачата на Иван е да възстанови контакт с активисти, напуснали Русия след началото на войната в Украйна, и да се внедри в техните комуникационни канали.

"Разбери кой е в Европа, в коя държава и кой им помага", гласи едно от съобщенията, цитирани от POLITICO .

Тази стратегия е част от по-широките усилия на Москва да разшири мрежите си за шпионаж и саботаж извън страната, особено след като много руски дипломати бяха изгонени от европейски държави.

Според експерта по руските служби Андрей Солдатов, изграждането на такива мрежи има двойна цел:

събиране на информация за опозицията; създаване на недоверие вътре в самите емигрантски общности, ако агентите бъдат разкрити.

"И в двата случая това е печеливша стратегия", казва той.

Двоен живот и бягство

Иван обаче решава да играе двойна игра. Той се свързва с активист в чужбина и започва да подава на своите "ръководители" безобидна или подвеждаща информация.

В същото време подготвя бягството си. В началото на 2025 г. успява да напусне Русия и след сложен маршрут стига до Испания, където чака убежище.

Първоначално агентите дори не разбират, че е избягал. По-късно обаче започват да настояват да се свърже с тях:

"Защо замина в чужбина? По-добре ми се обади веднага", гласи едно от последните съобщения.

След това контактът прекъсва.

По-широката картина

Случаят не е изолиран. В Полша например руският студент Игор Рогов е обвинен, че е шпионирал други емигранти и местни институции, след като е бил вербуван от ФСБ още в Русия.

Според анализатори като Кирил Шамиев, руските емигранти са особено уязвими, често имат финансови затруднения, несигурен статут и близки, останали в Русия, които могат да бъдат използвани за натиск.

‘Don’t make me chase you’: Leaked texts reveal how Russian spies recruit, pressure and run their informants https://t.co/W3rtpPSuqR — Raffaele La Ciura (@LaCiuraRaffaele) March 30, 2026

Живот в недоверие

Резултатът е атмосфера на подозрение сред руската опозиция в Европа.

"Живеем в среда на недоверие", казва Анастасия Шевченко.

Активисти споделят, че се чувстват врагове както в Русия, така и в чужбина, където често са гледани с подозрение.

Историята на Иван показва не само методите на руските служби, комбинация от натиск, манипулация и дългосрочно внедряване, но и по-широкия ефект от тези операции: разклащане на доверието в общности, които вече живеят под напрежение.

Както самият той казва:

"Глупаво е да очакваш всички да бъдат герои."