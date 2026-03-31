Ким Кардашиян се превърна в истинска състезателка от Формула 1

К им Кардашиян отново привлича вниманието – този път съчетавайки високите скорости с романтична връзка, която няма как да остане незабелязана. Последното пътуване на риалити звездата до Токио подхрани любопитството на феновете, тъй като изглежда, че тя следва неотлъчно темпото на сочения за нейно ново гадже Луис Хамилтън.

По време на семейна разходка в японската столица Ким Кардашиян буквално влезе в бързата лента. Тя облече дързък червен състезателен гащеризон, съчетан с лъскава черна каска. Визията поразително напомняше на емблематичната екипировка, която Хамилтън носи на пистата във Формула 1, което веднага предизвика вълна от сравнения в мрежата и повдигна много въпроси сред феновете.

Kim Kardashian channels boyfriend Lewis Hamilton in racing gear during family getaway to Tokyo https://t.co/6LXEuhdjpT pic.twitter.com/FuyZRhZIas — Page Six (@PageSix) March 28, 2026

Пътуване до Токио, пълно с улики

Ким документира ваканцията си чрез поредица от снимки в Instagram, предлагайки поглед към времето, прекарано с децата ѝ Сейнт, Чикаго и Псалм. Цялата група се впусна в тръпката на картинг състезанията, като облеклото на Ким се открояваше като ясен жест към културата на моторните спортове. Други кадри запечатаха по-забавни моменти, в които тя позира със сестра си Клои Кардашиян и наблюдава как децата си играят със самурайски мечове. По-рано през седмицата Ким сподели и кадри от музей, показващи по-спокойната страна на пътуването. Все пак едно нещо направи сериозно впечатление – най-голямата ѝ дъщеря Норт не се появи в нито един от споделените моменти.

Паралелното присъствие на Луис Хамилтън

Докато Ким беше заета да споделя семейни моменти, Хамилтън също се намираше в Токио за Гран При на Япония през 2026 г., чийто старт е планиран за неделя. Въпреки че се намираше в същия град, той не се появи в нито една от публикациите на Ким в социалните мрежи – поне не и директно. Това съвпадение обаче не остана незабелязано. Видеоклип на фен, разпространяващ се онлайн, показва как Хамилтън пазарува заедно със сина на Ким, Сейнт, в SNKRDUNK – популярна дестинация за лимитирани маратонки и колекционерски предмети. Още по-показателно е, че двамата бяха забелязани заедно по-рано през седмицата, разхождайки се ръка за ръка с Клои и приятели.

Kim Kardashian channels boyfriend Lewis Hamilton's F1 look in helmet and racing suit on family trip to Tokyo https://t.co/AwrInzfhbR — Daily Mail (@DailyMail) March 28, 2026

Романсът, който продължава да се развива

Ким и Хамилтън за първи път предизвикаха слухове за връзка през февруари, като бързо се превърнаха в една от най-обсъжданите двойки на годината. Оттогава отношенията им се развиват чрез серия от луксозни пътувания, включително посещения в Котсуолдс и Париж.

„Те прекарват много време заедно и искрено се радват на компанията си“, разкри източник, близък до двойката. „Лесно е, забавно е и наистина има искра между тях.“ Друг вътрешен човек добави: „Ким харесва колко е целеустремен и фокусиран. Те разбират световете си по уникален начин.“

Дуото в крайна сметка направи своя публичен дебют на Super Bowl LX, сигнализирайки за преминаване от тихи спекулации към по-открити и видими взаимоотношения.