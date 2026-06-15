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Историческият манастир "Киево-Печорска лавр" пламна след мащабна руска атака срещу Киев

Манастирският комплекс от XI век е повреден при мащабна атака срещу украинската столица

15 юни 2026, 07:37
Историческият манастир "Киево-Печорска лавр" пламна след мащабна руска атака срещу Киев
Източник: БТА/АР

Е дин от най-значимите духовни и културни символи на Украйна, манастирският комплекс „Киево-Печорска лавр“ в центъра на Киев, е бил обхванат от пожар след мащабна руска атака през нощта срещу понеделник. При нападението в украинската столица са ранени повече от десет души, съобщиха местните власти.

Снимки от мястото показват пламъци и гъст дим, издигащи се от включения в списъка на ЮНЕСКО манастирски комплекс, чиято история започва преди близо 1000 години.

Кадри, разпространени от украинските служби за извънредни ситуации, показват как пожарникари се борят с огъня под кулите и куполите на Успенския събор, главния храм в комплекса.

„Руснаците нанесоха щети на Успенския събор“, заяви в официално изявление министърът на културата на Украйна Тетяна Бережна.

Митрополит Епифаний Киевски и на цяла Украйна призова за „молитви за спасяването на светинята от разрушение“.

„Това е поредното руско престъпление срещу човечеството, срещу историята и срещу християнството“, се казва в изявлението.

Журналист на CNN в Киев по-рано съобщи, че е чул множество експлозии в града.

Според ръководителя на Киевската градска военна администрация Тимур Ткаченко при атаката са загинали най-малко четирима души, а над 20 са били ранени.

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че вследствие на удара около 140 000 домакинства в северната част на града са останали без електричество.

„Киево-Печорска лавр“ е обект на световното наследство на ЮНЕСКО. През 2023 година комплексът беше включен и в Списъка на световното наследство в опасност заради „заплахата от разрушение, произтичаща от руската офанзива“.

Основан през XI век, манастирският комплекс включва мрежа от надземни и подземни църкви и представлява един от най-важните духовни и културни центрове за украинците, както и значимо място за поклонничество. В описанието си ЮНЕСКО определя комплекса като „шедьовър на украинското изкуство“.

Според организацията през вековете в пещерите на манастира са били погребани мощите на множество светци.

Междувременно в други части на Украйна най-малко петима души са загинали при руски обстрел на североизточния град Харков, съобщи министърът на вътрешните работи Игор Клименко. По думите му още петима души са били ранени.

Атаката идва, след като украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че е разговарял с президента на САЩ Доналд Тръмп. Двамата са обсъдили усилията за прекратяване на войната, започната от Москва преди повече от четири години. Според Кремъл в неделя Тръмп е провел разговор и с руския президент Владимир Путин.

„Всички украинци имат едно желание към президента Тръмп, най-накрая да постигнем мир и да постигнем този успех заедно със Съединените щати и всички наши партньори“, написа Зеленски в социалната мрежа X.

Източник:  CNN     
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