Възрастна жена изчезна в Средна гора, издирват я

Баба Кръстина отглеждала малко стадо и го изкарвала на паша, но в понеделник вечер не се прибрала в обичайното време

19 август 2025, 13:44
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock photos/Getty images

О т понеделник вечер в казанлъшкото село Средногорово издирват 78-годишна жена. Баба Кръстина отглеждала малко стадо и го изкарвала на паша, но снощи не се прибрала в обичайното време.

Животните обаче се върнали, което притеснило жителите на селото.

Според запознати кучетата на баба Кръстина не са се прибрали и предполагат, че са при нея някъде в Средна гора, където се намира селото, предава NOVA.

Те веднага отправили сигнал към кмета и полицията.

Въпреки силния дъжд, днес е в ход издирвателна операция, в която се включват жители на селото, доброволци и полиция.

Призивът е да се включат и още доброволци.

Източник: NOVA    
- Бабо, защо каза на доктора, че си 70, а ти си на 80 години? - Ааа, докторите с друго око гледат на по-младичките!
