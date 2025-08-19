Възрастна жена изчезна в Средна гора, издирват я

О т понеделник вечер в казанлъшкото село Средногорово издирват 78-годишна жена. Баба Кръстина отглеждала малко стадо и го изкарвала на паша, но снощи не се прибрала в обичайното време.

Животните обаче се върнали, което притеснило жителите на селото.

Според запознати кучетата на баба Кръстина не са се прибрали и предполагат, че са при нея някъде в Средна гора, където се намира селото, предава NOVA.

Те веднага отправили сигнал към кмета и полицията.

Въпреки силния дъжд, днес е в ход издирвателна операция, в която се включват жители на селото, доброволци и полиция.

Призивът е да се включат и още доброволци.