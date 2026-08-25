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Почина музикалната легенда Доли Партън

Партън остава една от най-значимите фигури в историята на кънтри музиката

Николай Киров Николай Киров

25 август 2026, 20:43
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Л егендарната американска кънтри певица и авторка на песни Доли Партън почина на 80-годишна възраст. Новината съобщи нейният племенник Брайън Сийвър в Инстаграм.

Партън остава една от най-значимите фигури в историята на кънтри музиката. Тя е автор на стотици песни, сред които емблематичните „Jolene“ и „I Will Always Love You“, написани в рамките на един и същи ден. Творчеството й се отличава с ярки истории, силна емоционалност и запомнящи се мелодии. В кариерата си тя има 25 сингъла, достигнали номер едно в американската кънтри класация, и 47 албума в топ 10.

Доли Партън: Надявам се да си отида така

Партън успява да се наложи и извън кънтри музиката. През 1980 г. песента „9 to 5“ оглавява американските поп класации. Тя е и успешна актриса, като получава две номинации за „Златен глобус“ за свои роли и номинация за „Оскар“ за песента към филма „9 to 5“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Родена е в бедно семейство в едностайна колиба в Тенеси и е четвъртото от общо 12 деца. Майка ѝ е домакиня, а баща ѝ работи като фермер и строител. Трудното детство по-късно вдъхновява някои от най-известните ѝ песни, сред които „Coat of Many Colors“. Първата ѝ китара е направена от мандолина с басови струни, а на осем години получава първата си истинска китара.

Още като дете Партън пее в църква, появява се по местна телевизия, а на 13 години записва първата си песен и дебютира на сцената на Grand Ole Opry в Нешвил, представена от самия Джони Кеш. След завършването на гимназията през 1964 г. тя се мести в Нешвил и започва като автор на песни. Година по-късно подписва договор като изпълнител, а след като преминава към кънтри музиката, записва първите си хитове и дебютния си албум „Hello, I'm Dolly“.

През 1966 г. се омъжва за Карл Дийн. Двамата остават заедно до смъртта ѝ и подновяват брачните си обети през 2016 г. по повод 50-годишнината от сватбата си.

От 1967 г. кариерата ѝ се развива бързо и благодарение на партньорството ѝ с кънтри певеца и телевизионен водещ Портър Уагънър. Първият ѝ сингъл номер едно в кънтри класацията е „Joshua“ през 1971 г.

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Мегахитът „Jolene“ излиза през 1973 г. и се превръща в първия ѝ голям успех във Великобритания. Година по-късно Партън оглавява американската кънтри класация с „I Will Always Love You“, написана като прощална песен към Уагънър след края на професионалното им партньорство. През 1992 г. песента получава нов живот чрез изпълнението на Уитни Хюстън във филма „Бодигард“ и се превръща в един от най-успешните сингли в историята.

През 80-те години Партън разширява присъствието си в киното. Сред по-известните ѝ роли са участията ѝ в „The Best Little Whorehouse in Texas“, „Rhinestone“ и „Steel Magnolias“. През 1983 г. записва с Кени Роджърс хита „Islands in the Stream“, който достига номер едно в американските поп класации.

През 1987 г. Партън се събира с Емълу Харис и Линда Ронстад за албума „Trio“, който получава номинация за „Грами“ за албум на годината. През следващите десетилетия тя продължава да записва музика, включително успешни албуми в стил блуграс, а последният ѝ студиен албум е „Run, Rose, Run“ от 2022 г. Партън работи и с по-млади изпълнители като Майли Сайръс, която е нейна кръщелница.

Освен с музиката и киното, Партън се утвърждава като успешна бизнесдама и филантроп. През 1986 г. придобива дял в тематичния парк Silver Dollar City в Тенеси и го преименува на Dollywood, който впоследствие значително разширява.

През 1988 г. създава фондация Dollywood, а през 1995 г. започва най-известната си благотворителна инициатива - Imagination Library, която осигурява книги на деца. Програмата постепенно се разраства извън САЩ и днес разпространява близо 25 милиона книги годишно в САЩ, Канада, Австралия, Великобритания и Ирландия.

Партън подкрепя и редица други каузи. Тя участва в опазването на белоглавия орел, подпомага изграждането на болница в родния си район и организира помощ за пострадалите от пожарите в Смоуки Маунтинс през 2016 г.

От Доли Партън до Уитни и Елвис: Историята на "I Will Always Love You"

През 2020 г. тя дарява 1 милион долара за изследвания на COVID-19 в медицинския център на университета „Вандербилт“. Средствата са свързани с изследванията, допринесли за разработването на ваксината на Moderna.

През май 2026 г. Партън отменя планираната си резиденция в Лас Вегас заради здравословни проблеми. По-късно тази година на Бродуей е планирана премиерата на мюзикъл, посветен на нейното творчество.

Редактор: Николай Киров
Източник: Guardian    
Доли Партън Кънтри музика
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