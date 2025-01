Легендарният Род Стюарт идва в България

С ър Род Стюарт, легендарният двукратно вписан в Залата на славата на рокендрола певец и композитор, ще изнесе специален концерт в България като част от европейското си турне през 2025 година.

Вълнуващата за хиляди музикални фенове в България съобщи днес промоутърът Fest Team. Концертът на Род Стюарт ще е на 11 декември 2025 г. в София, където световната звезда ще представи най-големите си хитове и ще сподели своята музикална история и с българската публика.

I’m thrilled to announce I’ll be adding two more shows to my One Last Time Tour this December! 🎶✨



On December 11th, I’ll be performing in Sofia, Bulgaria, and on December 13th, I’ll be heading to Athens, Greece! Hope to see you there! pic.twitter.com/GVmlejqOni — Sir Rod Stewart (@rodstewart) January 21, 2025

С над 250 милиона продадени албума и сингли на първите места в класациите по света, Род Стюарт е сред най-успешните изпълнители в историята на музиката. Неговият отличителен песъчлив глас, стил и текстове виреят успешно във всички жанрове – от рок, фолк и соул до R&B и джаз, превръщайки го в един от малкото артисти с албуми номер едно във всяко десетилетие от кариерата му. Сред отличията му се вписват и награди като ASCAP Founders за текстопис, най-продаван автор на New York Times, GRAMMY™ за Жива легенда и разбира се - рицарското звание, присъдено му през 2016 г. в Бъкингамския дворец за принос към музиката и благотворителните каузи.

Роден в Лондон, силно повлиян от рокендрол вълната и вдъхновен от соул и блус традициите, Род Стюарт е артист, чийто талант и харизма продължават да преодоляват времето и жанровите ограничения. Концертът в София ще включва едни от най-запомнящите се песни от неговата кариера: „Maggie May“, “Have I Told You Lately That I Love You”, „Da Ya Think I’m Sexy“, „The First Cut is the Deepest“, „Forever Young“ и много други. Тези познати мелодии, които са станали част от музикалното наследство на поколения, ще оживеят отново, носейки своята искрена енергия и емоционален заряд на българската публика.

През 2024 г. Род Стюарт издаде своя 33-ти студиен албум, „Swing Fever“, съвместен проект с Jools Holland и неговия Rhythm & Blues Orchestra (Warner Records). След успешна обиколка в Азия и Европа и финализирането на рекордно дългата си, 13-годишна серия от концерти в Лас Вегас – Rod Stewart: The Hits, музикалната икона ще докаже, че артистичният му пламък продължава да гори ярко и ще се завърне с The Encore Shows в The Colosseum в Caesars Palace през 2025 г., за да представи най-големите си хитове, нови интерпретации и изненади, много суинг и впечатляваща сценична продукция.

