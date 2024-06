Род Стюарт „освиркван“ от публиката, докато показва подкрепата си за Украйна

С ър Род Стюарт беше освиркан, когато снимки на президента на Украйна Володимир Зеленски бяха показани на негов концерт в Германия.

79-годишният певец, който се обяви против руската инвазия в Украйна, свиреше в "Куотърбек Имобилиен Арена" в Лайпциг в петък.

Преди да изпълни своя хит от 1991 г. "Rhythm Of My Heart" - който той нарича военна песен и е посветил на Киев в последните си концерти - украинският флаг беше прожектиран на екрана зад сър Род.

Sir Rod Stewart appeared to be booed as photos of Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy were shown at a concert in Germany



