Дейвид Шуимър връчил документи за развод на сър Род Стюарт

Д ейвид Шуимър разказа, че веднъж е връчил документи за развод на британския певец сър Род Стюарт, докато актьорът е работил през лятото като тийнейджър.

Звездата от „Приятели“ си спомни за краткия си престой като процесуален служител - човек, нает да връчва официално документи на страните по съдебно дело - докато е бил в първата година на университета, и как това е довело до странната среща със сър Род.

В предаването „Късното шоу със Стивън Колбърт“ Шуимър каза: „Едно лято след първата ми година в колежа тъкмо си търсех работа и майка ми каза, че може да ѝ бъда процесуален служител.

„Майка ми беше бракоразводен адвокат и затова аз бях човекът, който връчваше документите за развод“.

58-годишният актьор, известен най-вече с ролята си на Рос в дългогодишния ситком, заяви, че по време на работата си се е чувствал като Джеймс Бонд.

“Слава богу, оттогава никога не съм се сблъсквал с него - но обслужвах Род Стюарт.“, казва той. „Дори не знам дали той знае. Не мисля, че знае.“

