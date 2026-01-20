Лавров за Гренландия: „Не е естествена част от Дания, нали?“

В ъншният министър на Русия Сергей Лавров също коментира най-“горещата“ тема в международната политика от последните дни – желанието на американският президент Доналд Тръмп Гренландия да стане американска територия.

Лавров беше категоричен, че „няма съмнения“, че Вашингтон знае, че Русия „няма нищо общо“ с Гренландия. Дипломат №1 на Русия подчерта, че „няма доказателства“, че Русия би анексирала Гренландия.

Русия реагира радостно на нарастващото разделение между САЩ и Европа относно Гренландия, но се разгневи на предположението на Тръмп, че Москва също се стреми към контрол над острова.

Лавров добави, че Гренландия не е „естествена част“ от Дания и че проблемът с бившите колониални територии става все по-остър. „По принцип Гренландия не е естествена част от Дания, нали?“, каза Лавров.

„Тя не е била нито естествена част от Норвегия, нито естествена част от Дания. Това е колониално завоевание. Фактът, че жителите сега са свикнали с това и се чувстват комфортно, е друг въпрос“, обясни руският министър.