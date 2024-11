ISW: "Орешник" няма да доведе до ескалация на войната в Украйна

И нститутът за изследване на войната (ISW) във Вашингтон отбелязва, че няма нищо ново във възможностите на ракетата и следователно използването й няма да доведе до по-нататъшна ескалация на войната, предаде агенция УНИАН.

"Няма никакъв шанс Украйна да си върне земите"

Според анализаторите фокусирането върху обхвата и полезния товар на ракетата, чийто разрушителен потенциал бе сравнен с възможностите на метеор, има за цел да сплаши Украйна и Запада, както и да попречи на Киев да продължи да атакува Руската федерация с чужди далекобойни оръжия. „Дори заплахите на Путин да удари „центровете за вземане на решения“ в Киев са празни думи, тъй като руските войски вече редовно нанасят удари по гражданска и критична инфраструктура в Киев с дронове и ракети, способни да носят ядрени бойни глави“, обясняват анализатори.

