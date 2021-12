Лавина в австрийските Алпи, има жертви и ранени

Т рима души са загинали и двама са били ранени вчера от лавина в Алпите на територията на провинция Залцбург, съобщи австрийският Червен кръст, цитиран от АФП.

