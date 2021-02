14 загинали и 170 изчезнали след срутването на ледник в Индия

Н ай-малко 14 души са загинали, а най-малко 170 се водят за изчезнали при рухването на част от хималайски ледник в Северна Индия, предаде Франс прес.

Отломките от ледника паднаха в река и предизвикаха рязко покачване на водното равнище. Инцидентът стана в неделя в индийския щат Утаркханд.

В неделя са били спасени 12 души, блокирани в тунел от свличането на ледника. Между 25 и 30 души са блокирани в друг тунел и спасителни екипи се опитват да стигнат до тях.

В щата са мобилизирани стотици военни паравоенни, подпомагани от хеликоптери и самолети.

Огромната водна маса в резултат на частичното рухване на ледника опустоши долината на река Даулиганга и унищожи всичко по пътя си, наводни водноелектрически комплекс, отнесе пътища и мостове, според кадри на изплашени жители на района.

Река Даулиганга в даден момент се среща с река Алакнанда, която е един от двата основни притока на река Ганг.

Десетки работници в две електроцентрали, разположени на язовирната стена Ришиганга, се водят за изчезнали, както и жители на района, за които се смята, че са били отнесени от придошлите води на Даулиганга, докато са пасли добитъка си в околностите.

Властите изпразниха два язовира, за да попречат на драстичното увеличение на нивото на самата Ганг в градовете Ришикеш и Харидвар.

На жителите на двата града бе забранено да се приближават до бреговете на реката. Жители на села в околностите на реката Даулиганга пък бяха евакуирани още вчера.

Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш изрази готовността на организацията да помогне на Индия за справяне с последиците от бедствието.

В щата Утаркханд има 14 ледника в националния парк Нанда Деви. Те са обект на научни изследвания заради климатичните промени и обезлесяването, които увеличават рисковете от скъсване на ледникови стени.

Стопяването на една четвърт от хималайския лед, наблюдавано през четирите последни десетилетия, се приписва на покачването на температурите.

#IndianArmy troops were engaged in rescue operation through the night inside the tunnel, after massive flash floods in Dhauliganga river, following a glacier burst at Reni village in #Chamoli district.#Uttarakhand #UttarakhandGlacierBurst pic.twitter.com/M4GpQ0b1NZ