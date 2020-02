Огромен скандал в Турция, винят близка на Ердоган за лавината

О громен скандал разтърсва Турция. Турските медии публикуваха информация, която свърза съветничката на президента Реджеп Ердоган и бивш депутат в парламента от провинция Ван Гюлшен Орхан със смъртта на десетки спасители, загинали в сряда под лавина.

„Съветничката на президента, госпожа Орхан, въпреки предупрежденията на спасителите, разпоредила да се почисти пътя от снега, тъй като ръководената от нея делегация отивала на мероприятие в съседния район и трябвало да премине по пътя в зоната на падане на първата лавина. Шумът от тежката снегопочистваща техника е предизвикал нова лавина, под която са загинали спасителите”, твърди кореспондентът на телевизия „Хабер Тюрк” Бюлент Айдемир.

Лавина погреба 38 души в Турция, десетки са в неизвестност

В сряда 39 души загинаха и над 75 бяха ранени, част от които тежко, след падането на две лавини в източна Турция.

Първата лавина затрупала снегопочистваща машина и микробус на планински път в провинция Ван. Седем души, включително шофьорът на буса, се измъкнали от снега. Но двамата в снегопочистващата машина били пометени. На сигнала за бедствие се отзовали десетки спасители. Пътят трябвало да бъде затворен за движение. Малко по-късно последвала втора лавина.

„Хабер Тюрк” разкри, че Орхан е наредила да пуснат напред 4-5 машини за разчистване на затворения път. Шумът и вибрациите са причинили втората лавина, която затрупала спасителите.

По-рано управителят на провинция Ван Мехмет Емин Билмез съобщи, че в района на Бахчесарай са загинали най-малко трима пътници в микробус, а двама души са в неизвестност в резултат на свличането на лавина.

Жив човек след 5 часа под снега, лавини, жертви

В сряда местните власти информираха, че втората лавина е затрупала 5 автомобила, в които се намирали над 50 служители на спасителната служба. По-късно президентът Ердоган лично обяви, че броят на загиналите е 33.

По информация на Управлението за извънредни ситуации в Турция 9 от ранените са в тежко състояние.

Сред озовалите се под снега е била и самата Орхан, която е успяла сама да се измъкне от преспите. Сред ранените е и ръководител на отдел в Управлението за извънредни ситуации на провинция Ван Осман Учар, който е хоспитализиран.

#Erdogan says death toll from #Turkish #avalanches reaches 33 after #rescue workers killed https://t.co/MAMCwqtMJX