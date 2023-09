Кръвосмешение и три мъртви бебета: Кой живее в къщата на ужасите в Полша

54-годишният Пьотр Гиерасик и 20-годишната Паулина Гиерасик са осъдени на доживотен затвор за убийство и кръвосмешение, след като останките на трите им бебетата са открити в плитки гробове и увити в найлонови торбички в имота в село Черники, Северна Полша.

Бащата и дъщерята, за които се твърди, че са имали връзка от четири години, са открити едва когато бдителни колеги на момичето откриват, че е бременна.

Колегите на Паулина в сладкарницата в съседното село Стара Кишева казват, че тя започнала да носи свободни дрехи, сякаш се опитвала да скрие корема си.

А след като се върнала от почивка, шокираните служители видели, че е напълно променена, въпреки че е отсъствала само една седмица - тъй като била все по-слаба и постоянно уморена.

Един от колегите, който според полския вестник "Факт" е бил шокиран, твърди, че двойката е била разкрита благодарение на тях. "Всички бяхме шокирани", каза той.

Paulina Gierasik, 20 (pictured), was arrested along with her father Piotr after the babies' rem… https://t.co/gHZ5xj3dgp @MailOnline



Poland !!