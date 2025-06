Кървава атака в училище в Австрия

Н епотвърдени съобщения в австрийските медии сочат, че най-малко осем души са били убити при нападение в училище в Австрия, като се смята, че броят на ранените е „двуцифрен“, както съобщава Kronen Zeitung, цитиран от The Guardian.

Националната телевизия на страната ORF съобщава за нападение с изстрели от вътрешността на сградата на училище в австрийския град Грац.

Полицията в Грац потвърди, че е обезопасила мястото на инцидента и няма по-нататъшна опасност.

"Много хора са ранени"

BREAKING: At least five people have been killed in a shooting attack on a school in the Austrian city of Graz, local media have saidhttps://t.co/6T65O3TTST



