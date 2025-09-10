Ще има ли нов сезон на „Двама мъже и половина“? Ето какво знаем

Ч арли Шийн обмисля възможността за рестартиране на култовия ситком „Двама мъже и половина“.
Хитовата продукция на CBS се излъчваше от 2003 до 2015 г. и в нея участваха Чарли Шийн, Джон Крайър и Ангъс Т. Джоунс, пише Newsweek.
Charlie Sheen wants to bring "Two and a Half Men" back:— Variety (@Variety) September 5, 2025
"It would be wild and I would want to do it. I think it would be a gift to the fans… For me personally, it would also put a bookend on it to close that thing how it should have closed.”https://t.co/sI9RPiSejZ pic.twitter.com/EZh92nbGeB
„Двама мъже и половина“ беше сред най-гледаните ситкоми на първото десетилетие от новия век и се превърна в златна мина за CBS и актьорския състав. Герои, реплики и сцени от сериала продължават да бъдат културно разпознаваеми.
Рестартирането обаче би изисквало нови договорки за хонорари, творчески контрол и носи рискове за репутацията – най-вече заради Чарли Шийн, който напусна шоуто през 2011 г. след шумен публичен скандал.
- Какво каза Чарли Шийн
В ново интервю за Entertainment Tonight, публикувано във вторник, актьорът сподели размислите си за евентуално завръщане на сериала.
„Говорил ли си с Джон Крайър и съжаляваш ли, че „Двама мъже и половина“ не получи по-добър финал?“, попита водещият Кевин Фрейзър 60-годишния актьор.
„Разбира се, че съжалявам. Все още дължа едно обаждане на Джони“, отговори Шийн. „Не знам дали това шоу някога ще се върне или ще има шанс да получи завършека, който заслужава, но ако се случи – бих го направил за феновете, не за себе си, просто за да има подобаващ финал.“
Charlie Sheen is revealing where he stands with Jon Cryer and shares his hopes for maybe re-visiting ‘Two and a Half Men' one day. pic.twitter.com/CI5cxSGxEH— Entertainment Tonight (@etnow) September 9, 2025
Фрейзър добави: „Би било хубаво да го върнете, само за да го завършите“, а носителят на „Златен глобус“ отвърна: „Да, само за да приземим този самолет, без игра на думи, така както винаги е трябвало да бъде – като фризби на плажа.“
В последния епизод на „Двама мъже и половина“ хеликоптер, превозващ пиано, се стоварва върху Чарли Харпър (героя на Шийн) и го убива – финал, който актьорът тогава остро критикува.
Шийн и Крайър прекратиха отношенията си заради наркотичната зависимост и непредсказуемото поведение на Шийн на снимачната площадка. Това доведе до уволнението му през 2011 г., както и до серия публични обиди към създателя на сериала Чък Лори. По-късно двамата се сдобриха, съобщи Variety.
Джон Крайър коментира темата за рестарт по време на гостуването си в „The View“ през 2024 г.:
„О, Боже, о, Боже, не знам как това би могло да се случи. Чарли в момента е в много по-добро състояние, което е чудесно. Не сме говорили от години, но се радвам, че е по-добре. За Чък Лори едно от най-болезнените неща при разпадането на „Двама мъже и половина“ беше усещането, че губи приятелството си с Чарли. Това беше наистина тежко за него. Затова фактът, че двамата са се помирили, е прекрасно.“
Актьорът добави още: „По времето, когато снимахме „Двама мъже и половина“, Чарли беше най-високоплатеният телевизионен актьор – вероятно в историята. Никой не е надминал парите, които получаваше. И въпреки това успя да разруши всичко. Така че човек се пита: „Обичам го, желая му здраве и щастие до края на живота, но дали бих искал отново да работя с него дълго време?“
Засега няма официални планове или потвърдени преговори за рестартиране на „Двама мъже и половина“.