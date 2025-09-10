Любопитно

Ще има ли нов сезон на „Двама мъже и половина“? Ето какво знаем

Чарли Шийн наскоро сподели размислите си за евентуално завръщане на сериала

10 септември 2025, 15:47
Ще има ли нов сезон на „Двама мъже и половина“? Ето какво знаем
Източник: Getty Images

Ч арли Шийн обмисля възможността за рестартиране на култовия ситком „Двама мъже и половина“.

Хитовата продукция на CBS се излъчваше от 2003 до 2015 г. и в нея участваха Чарли Шийн, Джон Крайър и Ангъс Т. Джоунс, пише Newsweek.

„Двама мъже и половина“ беше сред най-гледаните ситкоми на първото десетилетие от новия век и се превърна в златна мина за CBS и актьорския състав. Герои, реплики и сцени от сериала продължават да бъдат културно разпознаваеми.

Рестартирането обаче би изисквало нови договорки за хонорари, творчески контрол и носи рискове за репутацията – най-вече заради Чарли Шийн, който напусна шоуто през 2011 г. след шумен публичен скандал.

  • Какво каза Чарли Шийн

В ново интервю за Entertainment Tonight, публикувано във вторник, актьорът сподели размислите си за евентуално завръщане на сериала.

„Говорил ли си с Джон Крайър и съжаляваш ли, че „Двама мъже и половина“ не получи по-добър финал?“, попита водещият Кевин Фрейзър 60-годишния актьор.

„Разбира се, че съжалявам. Все още дължа едно обаждане на Джони“, отговори Шийн. „Не знам дали това шоу някога ще се върне или ще има шанс да получи завършека, който заслужава, но ако се случи – бих го направил за феновете, не за себе си, просто за да има подобаващ финал.“

Фрейзър добави: „Би било хубаво да го върнете, само за да го завършите“, а носителят на „Златен глобус“ отвърна: „Да, само за да приземим този самолет, без игра на думи, така както винаги е трябвало да бъде – като фризби на плажа.“

В последния епизод на „Двама мъже и половина“ хеликоптер, превозващ пиано, се стоварва върху Чарли Харпър (героя на Шийн) и го убива – финал, който актьорът тогава остро критикува.

Шийн и Крайър прекратиха отношенията си заради наркотичната зависимост и непредсказуемото поведение на Шийн на снимачната площадка. Това доведе до уволнението му през 2011 г., както и до серия публични обиди към създателя на сериала Чък Лори. По-късно двамата се сдобриха, съобщи Variety.

Джон Крайър коментира темата за рестарт по време на гостуването си в „The View“ през 2024 г.:

„О, Боже, о, Боже, не знам как това би могло да се случи. Чарли в момента е в много по-добро състояние, което е чудесно. Не сме говорили от години, но се радвам, че е по-добре. За Чък Лори едно от най-болезнените неща при разпадането на „Двама мъже и половина“ беше усещането, че губи приятелството си с Чарли. Това беше наистина тежко за него. Затова фактът, че двамата са се помирили, е прекрасно.“

Актьорът добави още: „По времето, когато снимахме „Двама мъже и половина“, Чарли беше най-високоплатеният телевизионен актьор – вероятно в историята. Никой не е надминал парите, които получаваше. И въпреки това успя да разруши всичко. Така че човек се пита: „Обичам го, желая му здраве и щастие до края на живота, но дали бих искал отново да работя с него дълго време?“

Засега няма официални планове или потвърдени преговори за рестартиране на „Двама мъже и половина“.

Двама мъже и половина Чарли Шийн рестартиране ситком Джон Крайър Чък Лори телевизионен сериал
Последвайте ни

По темата

Даниел Митов с нови разкрития по случая с пребития шеф на полицията в Русе

Даниел Митов с нови разкрития по случая с пребития шеф на полицията в Русе

Актьорът Джеймс Макавой нападнат от пиян мъж в бар в Торонто

Актьорът Джеймс Макавой нападнат от пиян мъж в бар в Торонто

Мъж преби, заплаши и отвлече жена в Стара Загора, ето как го наказаха

Мъж преби, заплаши и отвлече жена в Стара Загора, ето как го наказаха

Бивш кралски иконом: Меган Маркъл си мислеше, че ще бъде

Бивш кралски иконом: Меган Маркъл си мислеше, че ще бъде "Дисни" принцеса

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Geely Cityray дебютира у нас, цените за компактния SUV са ясни

Geely Cityray дебютира у нас, цените за компактния SUV са ясни

carmarket.bg
Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград
Ексклузивно

Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград

Преди 2 дни
Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)
Ексклузивно

Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)

Преди 2 дни
Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака
Ексклузивно

Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака

Преди 2 дни
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия
Ексклузивно

Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия

Преди 2 дни

Виц на деня

Ако ти се скъсат горните копчета на ризата - на любов е. Ако ти се скъсат долните копчета - на диета е.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Забравете за хубавия външен вид - ето изненадващите неща, които хората всъщност намират за привлекателни

Забравете за хубавия външен вид - ето изненадващите неща, които хората всъщност намират за привлекателни

Любопитно Преди 54 минути

Подробности може да прочетете в следващите редове

Част от ракета изплува до плаж край Синеморец

Част от ракета изплува до плаж край Синеморец

България Преди 1 час

Тази сутрин на място са пристигнали полиция и военноморските сили

"Мис Америка" проговори, след критиките за грима си на конкурса

"Мис Америка" проговори, след критиките за грима си на конкурса

Любопитно Преди 1 час

28-годишната актриса беше обявена за "Мис Америка 2026" на 7 септември, като победи 52 претендентки от цялата страна

Доналд Тръмп

Вижте емоционалната реакция на дете, когато разбира, че Доналд Тръмп е реална личност

Любопитно Преди 1 час

Във вирусно видео в онлайн пространството малко дете на име Анди поглежда нагоре, с широко отворени очи и трепереща долна устна и пита майка си: „Доналд Тръмп истински човек ли е?“

Прокуратурата разследва случая със загиналото дете, затиснато от самоделно МПС в Габровско

Прокуратурата разследва случая със загиналото дете, затиснато от самоделно МПС в Габровско

България Преди 1 час

Направен е оглед на местопроизшествието

Вебер след речта на Урсула фон дер Лайен: Европа влиза в „есен на истината“, време е за решения

Вебер след речта на Урсула фон дер Лайен: Европа влиза в „есен на истината“, време е за решения

Свят Преди 2 часа

Лидерът на ЕНП обърна внимание и на икономическите предизвикателства

Кабинетът одобри държавни гаранции за изграждането на Вертикалния газов коридор

Кабинетът одобри държавни гаранции за изграждането на Вертикалния газов коридор

България Преди 2 часа

Държавногарантираните заеми са предназначени за частично покриване на инвестиционните разходи по проекта

<p>Последният късмет на 2025: Кой ще е щастливият ден на всяка зодия</p>

Последният късмет на 2025: Кой ще е щастливият ден на всяка зодия до края на годината

Любопитно Преди 2 часа

Преди да обмислите да чакате новото начало, което новогодишните обещания често обещават, отделете малко време, за да разкриете остатъчния късмет, който 2025 г. предлага

Два концерта на грандиозния финал на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2025 в София на 13 септември. Трябва да го изживееш!

Два концерта на грандиозния финал на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2025 в София на 13 септември. Трябва да го изживееш!

Любопитно Преди 2 часа

Паркингът на зала „Арена София“ ще се превърне в най-голямата музикална сцена на България още от 13:00 часа

Туристите в Гърция - не сядат в ресторант, ядат от супермаркета

Туристите в Гърция - не сядат в ресторант, ядат от супермаркета

Свят Преди 2 часа

Супермаркетите отчитат силен растеж, особено на островите и в Крит

A1 първа у нас предлага на клиентите си функционалност за следене на средната скорост в реално време

A1 първа у нас предлага на клиентите си функционалност за следене на средната скорост в реално време

Технологии Преди 2 часа

„Моята средна скорост“ намалява риска от инциденти и санкции за превишена скорост

Пуснаха под "домашен арест" Валентин Желев, сочен за организатор на "дома на ужасите" в Ягода

Пуснаха под "домашен арест" Валентин Желев, сочен за организатор на "дома на ужасите" в Ягода

България Преди 2 часа

Ден по-рано Районният съд в Казанлък отказа по-леката мярка

МВнР: България е солидарна със съюзника си Полша

МВнР: България е солидарна със съюзника си Полша

България Преди 2 часа

Многократните нахлувания на Русия във въздушното пространство на НАТО са заплаха за евроатлантическата сигурност, посочват от външното ни министерство

Скалата разкри причината за бързата си загуба на тегло

Скалата разкри причината за бързата си загуба на тегло

Любопитно Преди 2 часа

Въпреки че все още е мускулест, актьорът призна, че е отслабва за нова филмова роля

<p>Ядрената енергия може да бъде &quot;зелена&quot;</p>

Върховният европейски съд реши: Ядрената енергия може да бъде "зелена"

Свят Преди 3 часа

Делото бе заведено от Виена през 2022 г., като Австрия твърдеше, че включването на ядрената енергия и изкопаемия газ нарушава законодателството на ЕС

Петима задържани при спецакция на полицията в Перник

Петима задържани при спецакция на полицията в Перник

България Преди 3 часа

Проверени са 78 души, от които 11 криминално проявени

Всичко от днес

От мрежата

Съвети как да вземем котката си на почивка с нас

dogsandcats.bg

Какво се случва, ако кучето-майка се чифтоса със сина си

dogsandcats.bg
1

Как да направим огнище за варене на зимнина

sinoptik.bg
1

До 35 градуса в средата на седмицата

sinoptik.bg

Коя е Наталия? Жената до Ники Станоев (СНИМКИ и ВИДЕО)

Edna.bg

Тези 4 зодии ще са късметлии през СЕПТЕМВРИ

Edna.bg

По време на историческата победа: Халанд се извинявал след всеки гол

Gong.bg

Илиян Филипов обяви бъдещето на Николай Киров

Gong.bg

Полша поиска активирането Член 4 на договора за НАТО, последваха международни реакции

Nova.bg

Даниел Митов за случая в Русе: Директорът е нападнат в гръб

Nova.bg