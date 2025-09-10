Свят

Новият шведски здравен министър припадна на първата си пресконференция (ВИДЕО)

Кадри, разпространени онлайн, показват как Лан постепенно губи равновесие и пада напред, докато друг служител говори

10 септември 2025, 16:21
Новият шведски здравен министър припадна на първата си пресконференция (ВИДЕО)
Източник: iStock/Getty Images

Н овоназначеният министър на здравеопазването на Швеция Елизабет Лан припадна на сцената по време на пресконференция на живо във вторник.

Инцидентът стана, докато 48-годишната Лан отговаряше на въпроси заедно с премиера Улф Кристерсон и лидера на Християндемократическата партия Еба Буш.

Кадри, разпространени онлайн, показват как Лан постепенно губи равновесие и пада напред, докато друг служител говори. Тя изгубва съзнание и се стоварва върху прозрачния подиум. Политици и журналисти веднага се втурват да ѝ окажат помощ.

Правителствената охрана също се намесва и малко след това Лан успява да се върне в залата.

Пред репортери тя обясни, че е загубила съзнание заради „спад на кръвната захар“. „Това не беше съвсем обикновен вторник, но ето какво може да се случи, когато имате спад на кръвната захар“, каза Лан.

Припадането се случи в първия ѝ ден като министър на здравеопазването. Тя зае поста след оставката на предшественичката си Ако Анкарберг Йохансон, подадена в понеделник.

Преди това Елизабет Лан е била общински съветник в Гьотеборг от 2019 г. и е член на Християндемократическата партия.

Елизабет Лан Швеция Министър на здравеопазването Припадък Пресконференция Спад на кръвната захар Шведска политика
Всичко от днес

