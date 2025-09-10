Новият шведски здравен министър припадна на първата си пресконференция (ВИДЕО)

Н овоназначеният министър на здравеопазването на Швеция Елизабет Лан припадна на сцената по време на пресконференция на живо във вторник.

Инцидентът стана, докато 48-годишната Лан отговаряше на въпроси заедно с премиера Улф Кристерсон и лидера на Християндемократическата партия Еба Буш.

Кадри, разпространени онлайн, показват как Лан постепенно губи равновесие и пада напред, докато друг служител говори. Тя изгубва съзнание и се стоварва върху прозрачния подиум. Политици и журналисти веднага се втурват да ѝ окажат помощ.

Правителствената охрана също се намесва и малко след това Лан успява да се върне в залата.

Пред репортери тя обясни, че е загубила съзнание заради „спад на кръвната захар“. „Това не беше съвсем обикновен вторник, но ето какво може да се случи, когато имате спад на кръвната захар“, каза Лан.

Sweden’s newly appointed Health Minister, Elisabet Lann, collapsed on stage during a live press conference, only hours after her appointment. pic.twitter.com/skjASstVmS — EDHUB🌍ℹ (@eddie_wrt) September 9, 2025

Припадането се случи в първия ѝ ден като министър на здравеопазването. Тя зае поста след оставката на предшественичката си Ако Анкарберг Йохансон, подадена в понеделник.

Преди това Елизабет Лан е била общински съветник в Гьотеборг от 2019 г. и е член на Християндемократическата партия.