Първа двойка отпадна от „Диви и красиви“

С ълзи от мъка, но и от удовлетворение заради преживените емоции, съпътстваха раздялата с Лора и Атанас в „Диви и красиви“. Промяната в правилата на романтичното риалити определи напред да продължат само участници, които са в двойка. Лора съобщи пред всички решението си да напусне Палата на любовта, защото не е успяла да срещне човек, с когото да изгради романтична връзка, а това постави Атанас в трудна ситуация. Въпреки силните си симпатии към Ивелина, той нямаше как да продължи да се бори за нейното сърце.

Източник: NOVA, Стилиян Стефанов

През следващата седмица предстои големият финал на романтичното приключение. Всяка церемония по размяна на гривните на любовта ще бъде съпътствана с открит вот на двойките. Те ще гласуват коя от тях най-малко заслужава да продължи напред. Решението на Лора и Атанас обаче обезсмисли гласуването, а двамата стигнаха до него, след като проведоха разговори с най-близките си хора.

Поредната победа на Джулия и Николай в изпитанието за влюбени затвърди техните позиции на фаворити в игрите. Въпреки хармонията помежду им, все още у някои участници съществува съмнението, че чувствата им не са искрени, а са плод на стратегия. Жестът, който те направиха към Ванеса и Чефо, отстъпвайки им „страстния апартамент“, беше доказателство за силно приятелство.

Източник: NOVA, Стилиян Стефанов

Пред какво тежко изпитание ще се изправят влюбените на крачка от полуфиналите? Ще продължи ли Ивелина с опитите да си върне Николай и докъде се простират амбициите за финал на останалите участници?

Гледайте в епизода на „Диви и красиви“ в четвъртък от 22:00 ч. по NOVA.

Зрителите на NOVA избират победителите в „Диви и красиви“. Гласуването в приложението NOVA PLAY вече е активно.