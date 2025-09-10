Свят

Ето кой изненадващо изпревари Мъск по богатство

Богатството на Елисън скочи със 101 милиарда долара

10 септември 2025, 18:53
Ето кой изненадващо изпревари Мъск по богатство
Източник: Getty Images

И лон Мъск загуби титлата си „най-богатият човек в света“ от съоснователя на Oracle Лари Елисън. Според Bloomberg, богатството на Елисън скочи със 101 милиарда долара до 393 милиарда долара след изумително силния отчет за приходите на Oracle във вторник вечерта, надминавайки нетното състояние на Мъск от 385 милиарда долара, предава Си Ен Ен.

Oracle (ORCL) отчете нарастващо търсене на капацитета на своите центрове за данни от клиенти с изкуствен интелект, което изстреля акциите на компанията нагоре. Те поскъпнаха с 40%. Изпълнителният директор Сафра Кац обяви във вторник след затварянето на фондовия пазар, че Oracle е подписал четири многомилиардни договора с клиенти през тримесечието и очаква да подпише още няколко през следващите месеци.

Проблемът, с който САЩ не могат да се справят

Тази прогноза беше подкрепена с представянето на Oracle като ключов доставчик на инфраструктура, която захранва огромните нужди на компаниите с изкуствен интелект от изчислителна мощност – основният източник на доходи за Oracle като доставчик на облачни услуги и софтуер за бази данни.

През юли Oracle обяви сделка за предоставяне на компанията майка на ChatGPT, OpenAI, на 4,5 гигавата електроенергия за захранване на нейния софтуер за изкуствен интелект. Елисън е най-големият индивидуален акционер на Oracle и може да спечели титлата най-богат човек в света, ако акциите продължат да поскъпват.

Бил Гейтс обяви, че ще раздаде 99% от богатството си

Скокът на акциите е изключително рядък за компания като Oracle, която има огромна пазарна стойност.

Мъск за първи път грабна титлата най-богат човек в света през 2021 г. и до голяма степен я задържа през последните няколко години, отчасти заради  различните си инвестиции в Tesla и SpaceX. През годините Мъск я загуби два пъти за кратко, първо през 2021 г. от главния изпълнителен директор на LVMH Бернар Арно и през 2024 г. от основателя на Amazon Джеф Безос. 

Източник: CNN    
Мъск Елисън богатство
