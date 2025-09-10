Свят

Мощни експлозии край Вилнюс, какво става

Дим се издига над столицата на Литва и жителите ѝ са призовани да останат на закрито

10 септември 2025, 16:22
Мощни експлозии край Вилнюс, какво става
Източник: AP/БТА

М ощни експлозии разтърсиха предградията на Вилнюс тази сутрин, след като няколко железопътни цистерни, превозващи втечнен газ, се подпалиха, предаде ДПА, позовавайки се на местните власти.

За първи път след Втората световна война Германия разполага войски в чужбина

Един човек е ранен според противопожарната служба. Дим се издига над столицата на Литва и жителите ѝ са призовани да останат на закрито. Вътрешният министър Владислав Кондратович заяви пред репортери, че по първоначални данни „огънят най-вероятно е причинен от нарушаване на правилата за сигурност, но се разглеждат всички версии“.

Запалилите се вагони са принадлежали на полската компания „Орлен“, съобщи полицията.  Те са превозвали втечнен петролен газ от рафинерията на литовското звено на „Орлен“ до терминал за втечнен газ във Вилнюс. Избухнал е пожар, последван от експлозия, се казва в съобщението.

В Естония се готвят за руско нападение

Терминалът не е собственост на литовското звено на „Орлен“ и логистичната операция е била извършена от подизпълнител. Компанията си сътрудничи с властите, за да разследва причините за инцидента, се казва в съобщението.

„Към този момент няма съмнение, че това може да е резултат от умишлени действия“, добавиха от компанията.

Източник: БТА, Виктор Турмаков    
Литва експлозии газ
Последвайте ни
Опитаха да ограбят френска фирма в България с милиони

Опитаха да ограбят френска фирма в България с милиони

Първа реакция от Русия за дроновете над Полша

Първа реакция от Русия за дроновете над Полша

Мощни експлозии край Вилнюс, какво става

Мощни експлозии край Вилнюс, какво става

Как Путин тества Запада с нарушаването на въздушното пространство на Полша

Как Путин тества Запада с нарушаването на въздушното пространство на Полша

Пазарът на имоти: Бурно възстановяване на фона на рискове

Пазарът на имоти: Бурно възстановяване на фона на рискове

pariteni.bg
Geely Cityray дебютира у нас, цените за компактния SUV са ясни

Geely Cityray дебютира у нас, цените за компактния SUV са ясни

carmarket.bg
Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград
Ексклузивно

Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград

Преди 2 дни
Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)
Ексклузивно

Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)

Преди 2 дни
Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака
Ексклузивно

Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака

Преди 2 дни
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия
Ексклузивно

Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия

Преди 2 дни

Виц на деня

Ако ти се скъсат горните копчета на ризата - на любов е. Ако ти се скъсат долните копчета - на диета е.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Новият премиер на Франция обеща "дълбока промяна"

Новият премиер на Франция обеща "дълбока промяна"

Свят Преди 30 минути

"Ще успеем", подчерта той

Иран и ООН изглеждат в противоречие относно ядреното споразумение

Иран и ООН изглеждат в противоречие относно ядреното споразумение

Свят Преди 49 минути

Споразумението потенциално проправя път за подновено сътрудничество след конфликта между Израел и Иран, който предизвика разрив между Техеран и ООН

Спортът е за всички

Спортът е за всички

Любопитно Преди 1 час

MultiSport вече е достъпна и за малкия бизнес

Ще има ли нов сезон на „Двама мъже и половина“? Ето какво знаем

Ще има ли нов сезон на „Двама мъже и половина“? Ето какво знаем

Любопитно Преди 1 час

Чарли Шийн наскоро сподели размислите си за евентуално завръщане на сериала

Има ли Европа воля да възпире Русия?

Има ли Европа воля да възпире Русия?

Свят Преди 2 часа

Без стратегия, политическа решимост, национална устойчивост и структурна реформа инвестициите няма да се превърнат в реални отбранителни способности

Актьорът Джеймс Макавой нападнат от пиян мъж в бар в Торонто

Актьорът Джеймс Макавой нападнат от пиян мъж в бар в Торонто

Любопитно Преди 2 часа

46-годишният актьор от „Х-Мен“ е получил удар с юмрук от пиян посетител, докато е празнувал режисьорския си дебют

Забравете за хубавия външен вид - ето изненадващите неща, които хората всъщност намират за привлекателни

Забравете за хубавия външен вид - ето изненадващите неща, които хората всъщност намират за привлекателни

Любопитно Преди 2 часа

Подробности може да прочетете в следващите редове

Част от ракета изплува до плаж край Синеморец

Част от ракета изплува до плаж край Синеморец

България Преди 2 часа

Тази сутрин на място са пристигнали полиция и военноморските сили

Мъж преби, заплаши и отвлече жена в Стара Загора, ето как го наказаха

Мъж преби, заплаши и отвлече жена в Стара Загора, ето как го наказаха

България Преди 2 часа

Той е причинил на 34-годишна жена средна телесна повреда

Жена, изяла езика на нападателя си, беше оправдана след 61 години

Жена, изяла езика на нападателя си, беше оправдана след 61 години

Свят Преди 3 часа

Инцидентът променя живота ѝ, превръщайки я от жертва в обвиняема

Бивш кралски иконом: Меган Маркъл си мислеше, че ще бъде "Дисни" принцеса

Бивш кралски иконом: Меган Маркъл си мислеше, че ще бъде "Дисни" принцеса

Любопитно Преди 3 часа

Един от най-близките свидетели на интимните моменти на Уиндзорите решава да вдигне завесата

"Мис Америка" проговори, след критиките за грима си на конкурса

"Мис Америка" проговори, след критиките за грима си на конкурса

Любопитно Преди 3 часа

28-годишната актриса беше обявена за "Мис Америка 2026" на 7 септември, като победи 52 претендентки от цялата страна

17 велики филма, съсипани от ужасни финали

17 велики филма, съсипани от ужасни финали

Любопитно Преди 3 часа

Историята на киното е пълна с филми, които прекарват час-два в умело привличане на зрителите, само за да се провалят на финалната права

Доналд Тръмп

Вижте емоционалната реакция на дете, когато разбира, че Доналд Тръмп е реална личност

Любопитно Преди 3 часа

Във вирусно видео в онлайн пространството малко дете на име Анди поглежда нагоре, с широко отворени очи и трепереща долна устна и пита майка си: „Доналд Тръмп истински човек ли е?“

Прокуратурата разследва случая със загиналото дете, затиснато от самоделно МПС в Габровско

Прокуратурата разследва случая със загиналото дете, затиснато от самоделно МПС в Габровско

България Преди 3 часа

Направен е оглед на местопроизшествието

Вебер след речта на Урсула фон дер Лайен: Европа влиза в „есен на истината“, време е за решения

Вебер след речта на Урсула фон дер Лайен: Европа влиза в „есен на истината“, време е за решения

Свят Преди 3 часа

Лидерът на ЕНП обърна внимание и на икономическите предизвикателства

Всичко от днес

От мрежата

Защо изпражненията на кучето изглеждат така, сякаш в тях има ориз?

dogsandcats.bg

Какво да направите, ако ви ухапе куче

dogsandcats.bg
1

Как да направим огнище за варене на зимнина

sinoptik.bg
1

До 35 градуса в средата на седмицата

sinoptik.bg

Коя е Наталия? Жената до Ники Станоев (СНИМКИ и ВИДЕО)

Edna.bg

Тези 4 зодии ще са късметлии през СЕПТЕМВРИ

Edna.bg

Григор Димитров вдъхновил Алкарас за триумфа на US Open

Gong.bg

Джокович се премести в Атина със семейството си

Gong.bg

Пускат движението по цялата магистрала "Европа" в неделя

Nova.bg

Полша поиска активирането Член 4 на договора за НАТО, последваха международни реакции

Nova.bg